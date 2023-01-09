Фейковая "операция возмездия" в Краматорске ударила по Минобороны РФ - ISW (9)

MY.UA 2023.01.09 05:38

9 января, 03:27 В России подвергли критике Минобороны за то, что оно распространило фейковое заявление об "операции возмездия" в Краматорске. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил Институт изучения войны (ISW). "Попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве", - сказано в сообщении.