Фейковая "операция возмездия" в Краматорске ударила по Минобороны РФ - ISW (9)

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- российская "операция возмездия" за Макеевку оказалась ложью Минобороны : UA.News 05:26
- Минобороны России раскритиковали за ложь об "операции возмездия" в Краматорске - ISW : Українська правда 05:10
- Минобороны РФ раскритиковали за фейковую "операцию возмездия" в Краматорске, - ISW : РБК-Україна 04:01
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