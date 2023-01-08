В Швеции заявили о невозможности выполнения требований Турции для вступления в НАТО (12)

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- Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО в 2023 году - Столтенберг : Прямий канал 03:05
- Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году : ПрессОрг24 01:43
- Генсек НАТО призвал усилить поддержку Киева : Bigmir)net Новини 01:38
- Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году : Ukr-Today.com 01:27
- Генсек НАТО заявил, что нужно усилить поддержку Украины : MY.UA 01:08
- Столтенберг надеется, что уже в этом году Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО : Новое Время 01:01
- 9 января 2023, 00:33 Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году : Українські національні новини 00:43
- Генсек НАТО заявил, что нужно усилить поддержку Украины : ТСН.ua 00:31
- Столтенберг: для мира "еще более важно" присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, а также усиление поддержки Украины : FinOboz 00:26
- В скором времени мы сможем тепло приветствовать Финляндию и Швецию в НАТО, - Столтенберг : Антикор.com.ua 00:14
- 23:40 08.01.2023 Столтенберг: для мира "еще более важно" присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, а также усиление поддержки Украины : Интерфакс-Україна 00:00