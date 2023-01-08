В Швеции заявили о невозможности выполнения требований Турции для вступления в НАТО (12)

UA.News 2023.01.08 17:26

UA.NEWS 08 Січня 2023 16:50 Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не может и не хочет выполнять некоторые требования, которые выдвигает Анкара для разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он сказал во время конференции по вопросам безопасности в присутствии генсека НАТО, сообщает SVT. Комментируя меморандум, подписанный между Финляндией, Швецией и Турцией