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Фокус: Украина

роССия гадает, где будут наступать ВСУ - британская разведка

роССия гадает, где будут наступать ВСУ - британская разведка (1)

MY.UA 2023.01.08 17:38
8 января, 15:01 Россия готовится к возможному наступлению Вооруженных Сил Украины на двух направлениях - на севере Луганской области и в Запорожской области в районе городов Васильевка и Орехов.Об этом говорится в сводке британской разведки.Наступлением в Запорожской области украинская армия сможет перерезать или взять под огневой контроль "сухопутный коридор" в Крым, тогда как деоккупация территорий на востоке еще больше поставит под
РАЗВЕДКА, НАСТУПЛЕНИЕ, ВАСИЛЬЕВКА, ДИЛЕММА, ДОНБАСС, ОРЕХ, Россия, Запорожье, Луганск, Крым, Украина, Великобритания
2023.01.09 (1)

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