роССия гадает, где будут наступать ВСУ - британская разведка (1)

MY.UA 2023.01.08 17:38

8 января, 15:01 Россия готовится к возможному наступлению Вооруженных Сил Украины на двух направлениях - на севере Луганской области и в Запорожской области в районе городов Васильевка и Орехов.Об этом говорится в сводке британской разведки.Наступлением в Запорожской области украинская армия сможет перерезать или взять под огневой контроль "сухопутный коридор" в Крым, тогда как деоккупация территорий на востоке еще больше поставит под