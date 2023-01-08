роССия гадает, где будут наступать ВСУ - британская разведка (1)

MY.UA 2023.01.08 17:38
8 января, 15:01
Россия готовится к возможному наступлению Вооруженных Сил Украины на двух
направлениях - на севере Луганской области и в Запорожской области в районе
городов Васильевка и Орехов.Об этом говорится в сводке британской
разведки.Наступлением в Запорожской области украинская армия сможет
перерезать или взять под огневой контроль "сухопутный коридор" в Крым,
тогда как деоккупация территорий на востоке еще больше поставит под
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