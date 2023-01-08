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8 января 2023, 15:40 россия может развернуть собственное производство иранских дронов: Данилов назвал, в каком городе

8 января 2023, 15:40 россия может развернуть собственное производство иранских дронов: Данилов назвал, в каком городе (3)

Українські національні новини 2023.01.08 15:43
КИЕВ. 8 января. УНН. российская федерация может развернуть собственное производство дронов-камикадзе совместно с Ираном. Как заявил в эфире национального телемарафона Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, одним из городов, где планируется это сделать - является Тольятти, передает УНН. Цитата "Один из таких городов - это Тольятти, где они собираются все это делать,
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2023.01.09 (3)

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