8 января 2023, 15:40 россия может развернуть собственное производство иранских дронов: Данилов назвал, в каком городе (3)

Українські національні новини 2023.01.08 15:43
КИЕВ. 8 января. УНН. российская федерация может развернуть собственное
производство дронов-камикадзе совместно с Ираном. Как заявил в эфире
национального телемарафона Секретарь Совета национальной безопасности и
обороны Алексей Данилов, одним из городов, где планируется это сделать -
является Тольятти, передает УНН.
Цитата
"Один из таких городов - это Тольятти, где они собираются все это делать,
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