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На Луганщине оккупанты проводят рейды по изъятию гривны и заставляют местных использовать рубли

На Луганщине оккупанты проводят рейды по изъятию гривны и заставляют местных использовать рубли (21)

Центр журналистских расследований 2023.01.09 10:37
10:05 На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики проводят рейды по изъятию из оборота гривни и заставляют торговые объекты устанавливать ценники только в рублях, из-за чего местное население перешло на безналичную оплату в гривнах. Фото: РИА Новости Об этом сообщает Луганская областная военная администрация. "Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет
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2023.01.09 (21)

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