На Луганщине оккупанты проводят рейды по изъятию гривны и заставляют местных использовать рубли (21)

Центр журналистских расследований 2023.01.09 10:37

10:05 На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики проводят рейды по изъятию из оборота гривни и заставляют торговые объекты устанавливать ценники только в рублях, из-за чего местное население перешло на безналичную оплату в гривнах. Фото: РИА Новости Об этом сообщает Луганская областная военная администрация. "Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет