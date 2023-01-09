На Луганщине оккупанты проводят рейды по изъятию гривны и заставляют местных использовать рубли (21)

2023.01.09 (21)2023.01.08 (7) →
- В Луганской области российские оккупанты проводят массовые рейды для изъятия из обращения гривны - ОВА : Гордон 12:35
- Пытаются запретить, но не удается: в Луганской области россияне изымают гривну : 24 канал 12:30
- Россияне пытаются запретить гривну на временно оккупированной части Луганщины : Фраза.ua 12:28
- 09 января 2023, 10:52 На Луганщине оккупанты проводят рейды по изъятию гривни у предпринимателей : Східний варіант 11:13
- На Луганщине военные рф проводят рейды по изъятию гривны : Слово і Діло 11:11
- Изымают терминалы и угрожают штрафами: россияне в Луганской области устраивают рейды для изъятия гривны из оборота : Прямий канал 11:05
- Оккупанты пытаются изъять из обращения гривню на захваченной части Луганщины : DsNews 11:03
- Рашисты пытаются изъять из обращения гривню на оккупированной части Луганщины : Depo 11:03
- Луганская область: россияне проводят рейды для изъятия гривны из обращения - ОВА : ПрессОрг24 10:43
- Оккупанты в Луганской области проводят рейды по изъятию гривны : Укрудпром 10:43
- На Луганщине оккупанты проводят рейды по изъятию гривны и заставляют местных использовать рубли : Центр журналистских расследований 10:37
- Оккупанты на Луганщине проводят рейды по изъятию гривны - ОВА : УП: Економічна правда 10:34
- Россияне в Луганской области проводят рейды по изъятию гривны, - ОВА : Vesti.ua 10:13
- В Луганской области оккупанты проводят рейды, чтобы изъять из обращения гривну : РИА Мелитополь 10:11
- Россияне проводят рейды по изъятию гривны на Луганщине : Матриця свободи 10:08
- Россияне на Луганщине проводят рейды по изъятию гривны - ОВА : Українська правда 09:40
- Враг угрожает штрафами. В Луганской области россияне проводят массовые рейды для изъятия из обращения гривны - ОВА : Новое Время 09:16
- На Луганщине враг проводит рейды по изъятию гривни : Укринформ 09:01
- В Луганской области оккупанты проводят рейды, чтобы изъять из обращения гривну : РБК-Україна 09:01
- 9 января 2023, 08:25 Луганская область: россияне проводят рейды для изъятия гривны из обращения - ОВА : Українські національні новини 08:43