16:46 08.01.2023 Украина вернула домой еще 50 военных (1)

Петр и Мазепа 2023.01.08 17:09
Сегодня, 8 января, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной
и россией. Домой вернулись еще 50 наших защитников.
"На этот раз в свои семьи возвращаются 25 представителей Вооруженных Сил
Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей
Военно-морских сил и пятеро терроборонцев", - сообщает Координационный штаб
по обращению с военнопленными.
А уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец добавляет, что среди
ПЛЕН, ВОЕННОПЛЕННЫЙ, ЗАЩИТНИК, ОБМЕН, ПЛЕННЫЙ, МАРИУПОЛЬ, Ермак
, Украина
, Россия
, Киев
, Чернигов
, Херсон
, Донецк