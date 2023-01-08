21:11 08.01.2023 Зеленский поблагодарил подразделения, пополняющие обменный фонд (3)

Интерфакс-Україна 2023.01.08 21:45
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил подразделения, которые
берут в плен врагов и пополняют обменный фонд.
"Особо благодарю все наши подразделения, которые пополняют обменный фонд.
Каждый, кто берет в плен врага, на нашей земле, дает возможность вернуть
свободу кому-то из украинцев", - сказал он в видеообращении в воскресенье.
По его словам, команда, которая работает над освобождением "работает без
перерыва".
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