Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

21:11 08.01.2023 Зеленский поблагодарил подразделения, пополняющие обменный фонд

21:11 08.01.2023 Зеленский поблагодарил подразделения, пополняющие обменный фонд (3)

Интерфакс-Україна 2023.01.08 21:45
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил подразделения, которые берут в плен врагов и пополняют обменный фонд. "Особо благодарю все наши подразделения, которые пополняют обменный фонд. Каждый, кто берет в плен врага, на нашей земле, дает возможность вернуть свободу кому-то из украинцев", - сказал он в видеообращении в воскресенье. По его словам, команда, которая работает над освобождением "работает без перерыва".
ПЛЕН, ЕРМАК, МАРИУПОЛЬ, СЕРЖАНТ, ПЛЕННЫЙ, ВОИН, Ермак, Украина, Киев, Донецк, Россия, Херсон, Чернигов
2023.01.09 (3)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023