Украинским защитникам удалось сбить российский вертолет Ка-52 (7)

2023.01.09 (7)2023.01.08 (24) →
- Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 : ПрессОрг24 01:43
- ВСУ уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52 : MY.UA 01:38
- ВСУ уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52 : УНИАН 01:13
- Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 : FinOboz 00:26
- Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 : Антикор.com.ua 00:14
- 8 января 2023, 23:46 Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 : Українські національні новини 00:13
- Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 : ДнепрCity.net 00:03