Украинским защитникам удалось сбить российский вертолет Ка-52 (7)

Слово і Діло 2023.01.08 17:41

8 января 2023, 17:18 В воскресенье, 8 января, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook. Известно, что враждебные цели украинским защитникам удалось сбить на востоке. "Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский