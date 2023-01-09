Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии: в РФ не могут найти крайнего (19)

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- "Опрокинется на бок и утонет": в ГУР оценили состояние единого авианосца России : ТСН.ua 12:46
- В России возникли большие проблемы с единственным авианосцем - в ГУР раскрыли детали : UA-Футбол 12:42
- В России может утонуть единственный авианосец: военные и судостроители обвиняют друг друга : 24 канал 12:30
- У России возникли большие проблемы с единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов": разведка раскрыла подробности : Антикор.com.ua 12:16
- Единственный авианосец россии сейчас в "плачевном состоянии" - ГУР : Слово і Діло 12:11
- Сгнивший "Адмирал Кузнецов": единственный авианосец ВМФ РФ не поддается ремонту, - разведка : Фокус 12:05
- Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии: в РФ не могут найти крайнего : Еспресо TV 12:04
- Единственный авианосец России находится в критическом состоянии, ищут виновных, - ГУР : РБК-Україна 12:01
- Единственный авианосец РФ доведен до "плачевного состояния" - ГУР : Bigmir)net Новини 11:38
- Единственный крейсер россии "Адмирал Кузнецов" в критическом состоянии и не может идти самостоятельно, - ГУР : Головне в Україні 11:35
- 09 января 2023 10:55 Единый российский авианосец довели до критического состояния - ГУР : Gazeta.ua 11:31
- У России возникли большие проблемы с единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов": разведка раскрыла подробности : Obozrevatel 11:31
- Авианосец "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ находится в критическом состоянии - ГУР : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Единственный авианосец РФ доведен до "плачевного состояния" - ГУР : MY.UA 11:08
- Январь, 09 в 10:54 Не может сдвинуться с места: в РФ довели до критического состояния единственный авианосец - ГУР : ICTV Факти 11:06
- Авианосец РФ Адмирал Кузнецов в критическом состоянии. Военные и судостроители обвиняют друг друга - ГУР : Новое Время 11:01
- Единственный российский авианосец возможно никогда не вернется на службу : OstanniPodii.com 11:00
- Российские военные и судостроители перекладывают друг на друга ответственность за аварийное состояние единственного российского авианосца : Преступности.нет 10:39