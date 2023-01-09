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Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии: в РФ не могут найти крайнего

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии: в РФ не могут найти крайнего (19)

Еспресо TV 2023.01.09 12:04
9 января, 2023 понедельник 11:06 Единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии, невозможно даже перемещение на воду: российские военные и судостроители пытаются переложить ответственность друг на друга Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Украинская разведка узнала, что единственный российский авианосец - крейсер "Адмирал Кузнецов" - находится в аварийном состоянии на 35-м судоремонтном
АВИАНОСЕЦ, КУЗНЕЦОВ, АДМИРАЛ, КРЕЙСЕР, КОРАБЛЬ, ФЛОТ, Россия, Мурманск, Украина
2023.01.09 (19)

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