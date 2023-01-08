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Тысячи сторонников экс-президента Болсонару штурмовали парламент Бразилии

Тысячи сторонников экс-президента Болсонару штурмовали парламент Бразилии (14)

Укринформ 2023.01.08 23:16
08.01.2023 22:41 Тысячи сторонников экс-главы Бразилии Жаира Болсонару ворвались в помещение президентского офиса и Национального конгресса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times. Протестующие недовольны поражением Болсонару на состоявшихся осенью президентских выборах - по их убеждению, победа была "украдена". Как отмечается, часть толпы поднялась пандусом на крышу Конгресса, закрытого в воскресенье, часть ворвалась в здание снизу.
БРАЗИЛИЯ, СТОРОННИК, КОНГРЕСС, ПРЕЗИДЕНТ, ЛУИС, ПАУЛА, Бразилия, США
2023.01.09 (14)

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