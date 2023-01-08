Тысячи сторонников экс-президента Болсонару штурмовали парламент Бразилии (14)

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- Это не демократия. Болсонару осудил сторонников за массовые беспорядки в Бразилии : РБК-Україна 05:46
- Болсонару заявил, что протесты в его поддержку вышли "за пределы правил" : Українська правда 05:40
- Президент Бразилии приехал посмотреть на ущерб от протестов, а экс-глава государства уличил соратников в нарушении закона : ТСН.ua 05:31
- В Бразилии задержали уже более 400 протестующих, все захваченные здания освобождены : Слово і Діло 04:41
- Протесты в Бразилии: полиция задержала более 400 человек : Українська правда 04:10
- Президент Бразилии обещает мятежникам "всю строгость закона" - СМИ : MY.UA 03:38
- 09 января 2023 03:26 Беспорядки в Бразилии: правоохранители отбили у протестующих здание парламента : Gazeta.ua 03:31
- Президент Бразилии обещает мятежникам "всю строгость закона" - СМИ : Укринформ 03:16
- Протесты в Бразилии: полиция выгнала протестующих из здания Конгресса, десятки задержанных : Слово і Діло 03:11
- Сторонники экс-президента Бразилии Болсонара ворвались в Конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто, - СМИ : Еспресо TV 01:04
- В Бразилии сторонники Болсонару, проигравшего выборы, ворвались в правительственные здания. Фоторепортаж : Гордон 00:35
- Тысячи сторонников экс-президента Болсонару штурмовали парламент Бразилии : GlavPost.Com 00:30
- Тысячи сторонников экс-президента Болсонару штурмовали парламент Бразилии : Новости N 00:09
- Фашизм заразен : PonomarOleg.com 00:04