Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точках (6)

2023.01.09 (6)2023.01.08 (22) →
- Украинская армия перебрасывает дополнительные подразделения в Бахмут и Соледар - Зеленский : Прямий канал 03:05
- Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали : ДнепрCity.net 02:33
- Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали : FinOboz 02:26
- Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: "Наш Бахмут держится, несмотря ни на что" : Спорт.ua 01:19
- Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре : Лига Информ 01:07
- Зеленский: Соледар и Бахмут держатся, туда будут переброшены дополнительные подразделения : Еспресо TV 00:34