Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точках (6)

Главред 2023.01.08 22:05

8 января 2023, 22:02 На местах генерал Сырский организовал необходимые шаги для укрепления нашей обороны и усиление огня по оккупантам, сказал Зеленский. Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада Вечером, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерал Александр Сырский посетил самые тяжелые районы на войне - территории Бахмутского и Соледарского направлений.