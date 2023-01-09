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В Никополе горела квартира: погиб ребенок

В Никополе горела квартира: погиб ребенок (22)

Перший Криворізький 2023.01.09 12:02
09.01.2023, 11:34 Фото: ГСЧС Днепропетровской области 8 января в 18:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, произошедшем в квартире многоэтажки, расположенной на улице Добролюбова города Никополь. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. На место пожара были направлены 3 дежурных отделения спасателей. В квартире, где произошло возгорание, жили двое родителей и трое детей,
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