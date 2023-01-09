В российском Братске в окно военкомата бросили коктейль Молотова. Вспыхнул пожар. Видео (16)

Страна.ua 2023.01.09 12:31

12:21, сегодня Поджигатели бросили коктейль Молотова в военкомат. Фото: wikipedia.org В российском городе Братск в окно военкомата бросили коктейль Молотова. Огонь удалось потушить прежде, чем он охватил всё здание. Об этом пишут российские телеграм-каналы. По данным пабликов, поджигателя ищут. Ранее сообщалось, что в российском Ангарске пожилая женщина бросила в военкомат три коктейля Молотова.