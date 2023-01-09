Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

9 января 2023, 09:30 россия опасается потери новейших Су-57 над Украиной - британская разведка

9 января 2023, 09:30 россия опасается потери новейших Су-57 над Украиной - британская разведка (42)

Українські національні новини 2023.01.09 09:43
КИЕВ. 9 января. УНН. россия опасается использовать свои новейшие самолеты в войне с Украиной. Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН. Цитата "Скорее всего, россия отдает приоритет избежанию репутационного ущерба, сокращению перспектив экспорта и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON (Су-57 - ред.) над Украиной.
ВОЗДУХ, УКРАИНА, КОМПРОМЕТАЦИЯ, РАЗВЕДКА, САМОЛЕТ, АВИАБАЗА, Украина, Великобритания, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023