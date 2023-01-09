12:28 09.01.2023 Судно MV Glory с 65 тыс. тонн украинской кукурузы село на мель в Суэцком канале - СМИ (22)

- Судно с украинским зерном село на мель в Суэцком канале. Большого затора удалось избежать : ЛІГАБізнесІнформ 12:46
- 12:28 09.01.2023 Судно MV Glory с 65 тыс. тонн украинской кукурузы село на мель в Суэцком канале - СМИ : Интерфакс-Україна 12:45
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- Балкер с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале : Bigmir)net Новини 12:38
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- В Суэцком канале село на мель судно с украинским зерном : UA.News 12:26
- Судно с украинской кукурузой уселось на мель в египетском Суэцком канале: что известно : ТСН.ua 12:16
- В Суэцком канале садилось на мель судно с украинским зерном : Vesti.ua 12:14
- В Суэцком канале сел на мель сухогруз с украинской кукурузой для Китая : Український Бізнес Ресурс 12:13
- Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале : АПК-Информ 12:08
- Судно с украинской кукурузой сняли с мели в Суэцком канале : УП: Економічна правда 11:34
- Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале : DsNews 11:33
- В Суэцком канале село на мель судно с украинской кукурузой : Укринформ 11:16
- Грузовое судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале : Гордон 11:05
- Застрявшее в Суэцком канале грузовое судно сняли с мели : ДнепрCity.net 11:03
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- Грузовое судно, возящее зерно из Украины, село на мель в Суэцком канале - AP : ПрессОрг24 10:43
- 9 января 2023, 10:20 Застрявшее в Суэцком канале грузовое судно сняли с мели : Українські національні новини 10:43
- 9 января 2023, 09:56 Грузовое судно, возящее зерно из Украины, село на мель в Суэцком канале - AP : Українські національні новини 10:13
- В Суэцком канале судно село на мель : РБК-Україна 09:31