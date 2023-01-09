12:28 09.01.2023 Судно MV Glory с 65 тыс. тонн украинской кукурузы село на мель в Суэцком канале - СМИ (22)

Интерфакс-Україна 2023.01.09 12:45

Судно-зерновоз MV Glory, которое везет более 65 тыс. тонн кукурузы из Украины в Китай, утром 9 января село на мель в египетском Суэцком канале, сообщается на сайте издания "Радио Свобода", которое ссылается на обслуживающую канал компанию. По его данным, инцидент произошел около города Кантар в провинции Суэцкого канала Исмаилия.