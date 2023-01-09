Оккупанты ударили ракетами по рынку в поселке Шевченково на Харьковщине: есть пострадавшие (69)

УНИАН 2023.01.09 10:43

Виталий Саенко 10:29, 09.01.23 В результате российского ракетного удара по рынку в поселке Шевченково пострадали семеро мирных граждан. Оккупанты обстреляли рынок на Харьковщине / фото ОП Российские захватчики нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. "В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку", - сообщил председатель