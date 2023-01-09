Оккупанты ударили ракетами по рынку в поселке Шевченково на Харьковщине: есть пострадавшие (69)

- 12:56 / 09.01.2023 Оккупанты ударили ракетами по рынку в поселке под Купянском : Багнет 13:01
- Ракетный удар по рынку в Шевченково: стало известно о еще одной жертве : NewsRoom.kh.ua 12:54
- Число погибших из-за обстрела рынка под Купянском возросло : РБК-Україна 12:46
- Удар по рынку на Харьковщине: погибли две женщины, среди раненых - десятилетняя девочка : MY.UA 12:38
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Шевченково на Харьковщине: погибла 60-летняя женщина : Центр журналистских расследований 12:37
- Удар по рынку на Харьковщине: погибли две женщины, среди раненых - десятилетняя девочка : Укринформ 12:31
- Россия нанесла ракетный удар по рынку в Харьковской области : Культурометр Одессы 12:27
- Из-за ракетного удара по рынку под Купянском есть жертва : Антикор.com.ua 12:15
- Россияне с утра нанесли удар по рынку в Харьковской области : Соцпортал 12:11
- Рашисты ударили по рынку Купянского района : Матриця свободи 12:08
- Ракетный удар по Харьковщине: все что известно о трагедии в Шевченково (фото, видео) : ТСН.ua 12:01
- Обстрел Шевченкового: спасатели достают людей из-под завалов, есть погибшая (Фото) : NewsRoom.kh.ua 11:54
- Россияне ударили по местному рынку в пгт на Харьковщине - есть жертвы и пострадавшие : UA-Футбол 11:42
- Обстрел рынка на Харьковщине: погибла женщина : RegioNews 11:41
- ВС РФ обстреляли рынок на Харьковщине и убили женщину : Кочегарка Горловская 11:40
- Войска РФ нанесли ракетный удар по рынку на Харьковщине. Погибла женщина, есть раненые : Новини Донбасу 11:39
- РФ нанесла ракетный удар по рынку в Харьковской области: есть жертвы (фото) : Фокус 11:35
- 09.01.23 11:03 Удар по Шевченково: погибла 60-летняя женщина, разбор завалов продолжается. ФОТО : Цензор.Нет 11:32
- РФ нанесла ракетный удар по рынку на Харьковщине : DailyUA 11:32
- 09 января 2023 10:43 Российский удар по рынку в Харьковской области: сообщают о погибших : Gazeta.ua 11:31
- Россия нанесла ракетный удар по рынку на Харьковщине : Фраза.ua 11:28
- Россияне обстреляли рынок поселка Шевченково в Харьковской области, среди пострадавших - ребенок (фото) : СтопКор 11:19
- 9 января 2023, 10:43 "Очередной террор": в ОП показали фото завалов и спасения людей после удара рф по Харьковской области : Українські національні новини 11:13
- Ракетный удар по Шевченково Харьковской области: есть погибшие и раненые : Vesti.ua 11:13
- Российская ракета ранила 13-летнюю девочку в поселке Шевченково на Харьковщине : Харків Тimes 11:13
- РФ ударила ракетами по рынку в Харьковской области (фото, видео) : Status Quo 11:12
- Помимо семи пострадавших от удара РФ по Шевченково есть погибшая - Синегубов : Медиа-группа Объектив 11:09
- Ракетный удар по Харьковщине: спасатели продолжают доставать людей из под завалов, фото : MY.UA 11:08
- "Нельзя смотреть без слез": в ОП показали ужасные фото последствий ракетного удара по Харьковщине : MY.UA 11:08
- Россия ударила по рынку под Купянском: много людей под завалами : Bigmir)net Новини 11:08
- 09.01.2023 10:35 Россияне ударили по рынку на Харьковщине. Сообщают о пострадавших : ДонПресс 11:03
- 09.01.23 10:45 Из-под завалов после удара по рынку в Шевченково извлекают пострадавших. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 11:02
- Из-за ракетного удара по рынку под Купянском есть жертва : РБК-Україна 11:01
- В результате удара РФ по рынку в Харьковской области погибла женщина - глава ОВА : Новое Время 11:01
- Российская ракета убила женщину на рынке в Харьковской области (фото) : ТСН.ua 11:01
- Рашисты ударили ракетами по рынку в Шевченково на Харьковщине : ОстроВ 11:00
- Ракетный удар по Харьковщине: спасатели продолжают доставать людей из под завалов, фото : Апостроф 11:00
- Жертвой российского удара по рынку в Шевченково стала 60-летняя женщина (ФОТО) : ОстроВ 11:00
- На Харьковщине россияне ударили ракетами по рынку, есть пострадавшие : OstanniPodii.com 11:00
- Армия РФ ударила ракетой по поселку в Харьковской области: много пострадавших : Online.ua 10:59
- РФ ударила ракетами по рынку в Харьковской области: среди пострадавших есть ребенок (Фото, видео) : NewsRoom.kh.ua 10:54
- "Нельзя смотреть без слез": в ОП показали ужасные фото последствий ракетного удара по Харьковщине : ТСН.ua 10:46
- Оккупанты ударили ракетами по рынку в поселке Шевченково на Харьковщине: есть пострадавшие : УНИАН 10:43
- Удар по рынку в Харьковской области: в ОП показали последствия атаки рашистов : ПрессОрг24 10:43