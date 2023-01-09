СБУ взялась за имущество экс-министра Табачника. ОБНОВЛЕНО (30)

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- Суд арестовал имущество экс-министра Табачника и его матери: стали известны подробности : From-UA.com 12:05
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- 09 января 2023 10:11 СБУ взялась за имущество экс-министра Табачника : Gazeta.ua 11:31
- Недвижимость, земля и деньги: СБУ арестовала имущество экс-министра образования времен Януковича : Судово-юридична газета 11:20
- Недвижимость, земля и деньги: СБУ арестовала имущество экс-министра образования времен Януковича : ТСН.ua 11:16
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- Январь, 09 в 10:54 СБУ арестовала имущество экс-министра образования Табачника более чем на $2 млн : ICTV Факти 11:06
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- СБУ арестовала имущество родственников экс-министра образования Украины Табачника : Страна.ua 10:46
- На имущество бывшего министра образования табачника на более 2 млн долл. наложили арест : ПрессОрг24 10:43
- 9 января 2023 10:17 СБУ арестовала имущество Дмитрия Табачника на $2 млн : thePage 10:23
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- Арестовано имущество экс-министра образования Табачника на более чем 2 млн долларов : Слово і Діло 10:11
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