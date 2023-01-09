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СБУ взялась за имущество экс-министра Табачника. ОБНОВЛЕНО

СБУ взялась за имущество экс-министра Табачника. ОБНОВЛЕНО (30)

Skelet info 2023.01.09 12:16
09.01.2023 У Табачника СБУ нашла и арестовала имущество У экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника арестовали активы более чем на 2 млн долл, пишет Gazeta. Экс-чиновника времен беглого президента Виктора Януковича подозревают в государственной измене, сообщила пресс-служба СБУ 9 января. У Табачника СБУ нашла и арестовала имущество Для того, чтобы скрыть свое состояние от возможной конфискации в пользу
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