Генсек ОБСЕ против исключения России из организации (23)

Новое Время 2023.01.09 16:31

9 января, 16:27 Гельга Мария Шмид (Фото:Helga Maria Schmid / Twitter) Генеральный секретарь ОБСЕ Гельга Мария Шмид считает, что России имеет смысл оставаться членом организации, поскольку когда-нибудь снова понадобятся каналы коммуникации. Об этом сообщает DW. По ее словам, сидеть за столом со страной-агрессором - не значит обмениваться "дипломатическими любезностями". "По крайней мере, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что России есть