Генсек ОБСЕ против исключения России из организации (23)

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- Генсекретарь ОБСЕ выступила против исключения России из организации : 24 канал 13:30
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- Глава ОБСЕ выступила против исключения россии из организации : ДнепрCity.net 13:03
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