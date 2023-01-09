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Генсек ОБСЕ против исключения России из организации

Генсек ОБСЕ против исключения России из организации (23)

Новое Время 2023.01.09 16:31
9 января, 16:27 Гельга Мария Шмид (Фото:Helga Maria Schmid / Twitter) Генеральный секретарь ОБСЕ Гельга Мария Шмид считает, что России имеет смысл оставаться членом организации, поскольку когда-нибудь снова понадобятся каналы коммуникации. Об этом сообщает DW. По ее словам, сидеть за столом со страной-агрессором - не значит обмениваться "дипломатическими любезностями". "По крайней мере, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что России есть
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