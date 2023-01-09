"Укроборонпром" сообщил, что РФ хочет продать авиаремонтный завод в оккупированном Крыму (15)

- "Укроборонпром" сообщил, что РФ хочет продать авиаремонтный завод в оккупированном Крыму : DsNews 12:33
- Россия хочет продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод: что известно : Obozrevatel 12:16
- Оккупанты хотят продать украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму : УНИАН 12:13
- Январь, 09 в 12:05 РФ хочет продать украденный у Украины Евпаторийский авиазавод : ICTV Факти 12:06
- рф хочет продать украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму : Fin.org.ua 12:04
- РФ хочет продать украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму : Укрудпром 11:43
- Россия выставила на продажу украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму : Преступности.нет 11:39
- Оккупанты в Крыму выставили "на продажу" украденный Евпаторийский авиаремонтный завод : Укринформ 11:31
- Россия выставила на продажу украденный в Украины авиаремонтный завод : ТСН.ua 11:31
- Россияне продолжают воровать украинские заводы: выставили на продажу авиаремонтное предприятие : UA.News 11:26
- Россия хочет продать завод Укроборонпрома в оккупированном Крыму : Vesti.ua 10:43
- РФ хочет продать украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму - "Укроборонпром" : УП: Економічна правда 10:34
- Оккупанты в Крыму хотят продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный завод : 24 канал 10:30
- 09:37 09.01.2023 Оккупационная администрация Крыма хочет продать принадлежащий Украине авиаремонтный завод в Евпатории - "Укроборонпром" : Интерфакс-Україна 10:15