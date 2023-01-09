"Укроборонпром" сообщил, что РФ хочет продать авиаремонтный завод в оккупированном Крыму (15)

DsNews 2023.01.09 12:33

Оккупационная администрация РФ выставила на продажу 100% акций входящего в состав "Укроборонпрома" ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод" понедельник, 09 января 2023, 11:42 Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром" в Facebook, передает "ДС". Завод находится на временно оккупированной территории с 2014 года. Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не положено, подчеркнули в госконцерне.