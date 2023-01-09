9 января, 15:47 Генерал-полковник Сырский: "вагнеровцы" пытались штурмовать Соледар, но потерпели неудачу и отступили (27)

- Украинские войска продолжают отбивать попытки оккупантов штурмовать Соледар : Соцпортал 18:12
- 09 января 2023, 16:54 Во время штурма Соледара самые профессиональные отряды "Вагнер" понесли потери и отступили, - ВСУ : Східний варіант 17:14
- 9 января, 15:47 Генерал-полковник Сырский: "вагнеровцы" пытались штурмовать Соледар, но потерпели неудачу и отступили : Dumskaya.net 16:03
- Россияне бросили на Соледар наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", - Сырский : РИА Мелитополь 15:41
- РФ перебросила в Соледар "вагнеровцев", но они отступили с потерями - ВСУ : DailyUA 15:25
- ВСУ в районе Бахмута и Соледара усилили дополнительными подразделениями : Новини Донбасу 14:39
- РФ перебросила в Соледар "вагнеровцев", но они отступили с потерями - ВСУ : Bigmir)net Новини 14:38
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о боях за Соледар : Lenta.ua 14:37
- "Враг предпринял попытку штурма, понес потери и отступил". Сырский рассказал о ситуации в районе Соледара : Страна.ua 13:46
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал к военным в Бахмут и Соледар : UA-Футбол 13:42
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский побывал в Соледаре и рассказал об отраженной попытке штурма города : Еспресо TV 13:34
- 09 января 2023 12:54 Сырский отреагировал на заявления РФ о "захвате" Соледара : Gazeta.ua 13:30
- Украинский генерал: для Соледара россиянам не жаль даже "вагнеровской элиты" : UA.News 13:26
- Попытка штурма РФ Соледара: противник понес потери и отступил - Сырский : Новое Время 13:16
- "Понесли значительные потери": в ВСУ объяснили, с кем ведут бои за Соледар : УНИАН 13:14
- 09 января 2023, 12:50 Противник после очередного неудачного штурма Соледара отступил, - Сырский : Східний варіант 13:13
- 09.01.2023 12:58 Командующий Сухопутными войсками ВСУ о значительных потерях ЧВК "Вагнер" под Соледаром : ДонПресс 13:03
- Враг предпринял попытку штурма Соледара, но понес потери и отступил - Сырский : Українська правда 12:40
- Россияне бросили на попытки штурма Соледара наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", - Сырский : Головне в Україні 12:35
- Россияне бросили на Соледар наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", - Сырский : РБК-Україна 12:31
- Командующий Сухопутных войск ВСУ объехал украинские позиции в районе Бахмута и Соледара : Версии.com 12:30
- Командующий Сухопутных войск ВСУ объехал украинские позиции в районе Бахмута и Соледара : FinOboz 11:26
- 09.01.23 10:54 Россияне бросили на попытки штурма Соледара наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", - Сырский : Цензор.Нет 11:02
- ВСУ отбили штурм Соледара, на который РФ бросила наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев" : NewsRoom.kh.ua 10:54
- 10:11 09.01.2023 Командующий Сухопутных войск ВСУ объехал украинские позиции в районе Бахмута и Соледара : Интерфакс-Україна 10:31
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ проверил позиции возле Бахмута и Соледара : ТСН.ua 10:16