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Фокус: Украина

9 января, 15:47 Генерал-полковник Сырский: "вагнеровцы" пытались штурмовать Соледар, но потерпели неудачу и отступили

9 января, 15:47 Генерал-полковник Сырский: "вагнеровцы" пытались штурмовать Соледар, но потерпели неудачу и отступили (27)

Dumskaya.net 2023.01.09 16:03
Наемники из частной военной компании "Вагнер" предприняли "отчаянную попытку" штурма Соледара. В атаке принимали участие наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", однако украинские защитники отбили их попытки прорваться. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский после визита в Бахмут и Соледар 8 января. "Благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению
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