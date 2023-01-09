Арестовали имущество Табачника на более чем 2 миллиона долларов - СБУ (16)

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- Особняк, земля, валюта: СБУ арестовала имущество экс-министра Табачника на 2 млн долларов : Факти 11:04
- Недвижимость, земля и деньги: СБУ арестовала имущество Табачника на свыше $2 млн : ЛІГАБізнесІнформ 10:46
- Суд арестовал имущество экс-министра образования Украины на более 2 млн долларов : Новости N 10:39
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- У экс-министра Табачника арестовали активы на более 2 млн долларов : РБК-Україна 10:01