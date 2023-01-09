Арестовали имущество Табачника на более чем 2 миллиона долларов - СБУ (16)

Українська правда 2023.01.09 11:40

Елена Рощина - Понедельник, 9 января 2023, 10:51 Дмитрий Табачник, фото с сайта "Радио Свобода" По материалам следователей Службы безопасности Украины наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который подозревается в государственной измене и скрывается в оккупированном Россией Крыму. Источник: СБУ и пресс-служба Винницкой областной прокуратуры Детали: Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долл. Это