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Арестовали имущество Табачника на более чем 2 миллиона долларов - СБУ

Арестовали имущество Табачника на более чем 2 миллиона долларов - СБУ (16)

Українська правда 2023.01.09 11:40
Елена Рощина - Понедельник, 9 января 2023, 10:51 Дмитрий Табачник, фото с сайта "Радио Свобода" По материалам следователей Службы безопасности Украины наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который подозревается в государственной измене и скрывается в оккупированном Россией Крыму. Источник: СБУ и пресс-служба Винницкой областной прокуратуры Детали: Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долл. Это
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