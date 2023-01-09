Будут ли рассылать повестки через "Дію" - ответ Минцифры (38)

- Повестки через "Дію" не будут присылать, - Минцифры : Odessa Online 18:58
- Повестки в военкомат через Дію рассылать не будут : Кочегарка Горловская 18:41
- Новое постановление Кабмина не предусматривает поступление повесток через Дію, - руководитель по развитию электронных услуг Минцифры : Судово-юридична газета 18:20
- Стало известно, будут ли получать украинцы повестки в "Дії" : Бессарабiя.UA 18:13
- В Минцифры разъяснили, может ли прийти повестка в "Дії" : World News 17:35
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- В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через "Дію" : Finance.UA 16:26
- В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через "Дію" : Dnepr.Info 16:21
- В Минцифры разъяснили, может ли прийти повестка в "Дії" : Хвиля 16:06
- 09.01.2023 15:36 В Минцифры разъяснили, как будут рассылаться повестки через "Дію" : ДонПресс 16:03
- Украинцам рассказали, будут ли приходить повестки через "Дию" : Lenta.ua 15:37
- Повестки в Дии не будут присылать, - Минцифры : Еспресо TV 15:34
- Через "Дію" не будут присылать повестки жителям Запорожья : Inform.zp.ua 15:33
- Повестки через Дію присылать не будут - Минцифры : Версии.com 15:30
- Повестки через Дію присылать не будут - Минцифры : DailyUA 15:29
- Повестки через "Дію" не будут поступать - Минцифры : UA.News 15:26
- Будут ли рассылать повестки через "Дію" - ответ Минцифры : Слово і Діло 15:11
- Стало известно, будут ли получать украинцы повестки в "Дії" : РИА Мелитополь 15:11
- Через Дию не будут приходить повестки - Минцифры : Матриця свободи 15:09
- Повестки через "Дія" не планируются - Минцифры : Українська правда 14:40
- Повесток через "Дія" не будет - Минцифры : УП: Економічна правда 14:34
- В Минцифры рассказали, будут ли присылать повестки через "Дію" : Фраза.ua 14:28
- 9 января 2023, 13:47 Повестки не будут поступать через "Дію" - Минцифра : Dev.ua 14:20
- В "Дії" может появиться электронный военный билет, будут ли присылать повестки через приложение : ТСН.ua 14:16
- В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через Дію : UA-Футбол 14:12
- 13:59 09.01.2023 Повесток через "Дію" не будет - Минцифры : Петр и Мазепа 14:09
- Повестки через "Дію" вручать не будут, - Минцифры : Одесская Правда 14:04
- Повестки через "Дію" вручать не будут, - Минцифры : Одесса Медиа 13:58
- Повестки через "Дию" не будут поступать - Минцифра : Vesti.ua 13:43
- Минцифры: Повестки через Дію не будут поступать : UA-Футбол 13:42
- Повестки через "Дію" вручать не будут, - Минцифры : Корабелов.инфо 13:41
- Повестки через "Дію" вручать не будут, - Минцифры : Odessit.in.ua 13:31
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- 09.01.23 12:34 Повестки через "Дію" не будут присылать, - Минцифры : Цензор.Нет 13:02