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Будут ли рассылать повестки через "Дію" - ответ Минцифры

Будут ли рассылать повестки через "Дію" - ответ Минцифры (38)

Слово і Діло 2023.01.09 15:11
9 января 2023, 15:08 Новый порядок взятия на военный учет не предусматривает, что повестки будут рассылать через приложение "Дія". Об этом "24 каналу" сказал руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник. В конце прошлого года Кабмин утвердил новый порядок военного учета: постановление предусматривает, что в "Дія" появится новый сервис - электронный военный билет - который позволит подавать сведения для
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