Будут ли рассылать повестки через "Дію" - ответ Минцифры (38)

Слово і Діло 2023.01.09 15:11

9 января 2023, 15:08 Новый порядок взятия на военный учет не предусматривает, что повестки будут рассылать через приложение "Дія". Об этом "24 каналу" сказал руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник. В конце прошлого года Кабмин утвердил новый порядок военного учета: постановление предусматривает, что в "Дія" появится новый сервис - электронный военный билет - который позволит подавать сведения для