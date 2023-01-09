9 января 2023, 13:16 Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутаты (31)

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- Нардеп Рината Ахметова, принимавший присягу под крики "позор", сложил мандат : Укрудпром 16:43
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- Бывший мэр Доброполья с паспортом РФ: нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата : Еспресо TV 15:34
- 09 января 2023 15:00 Очередной нардеп сложил полномочия : Gazeta.ua 15:31
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- Нардеп Аксенов решил сложить мандат. СМИ писали, что он имел российский паспорт на момент избрания в Раду : Гордон 15:06
- Нардеп с российским паспортом сложил мандат: о ком идет речь : Новини Live 14:56
- Народный депутат Аксенов написал заявление о сложении мандата : Укринформ 14:46
- Нардеп Андрей Аксенов подал заявление о сложении мандата, - Гончаренко (фото, видео) : Фокус 14:34
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- Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутат : Слово і Діло 14:11
- Январь, 09 в 14:02 Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - Гончаренко : ICTV Факти 14:06
- Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата : Страна.ua 14:01
- 9 января 2023, 13:16 Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутаты : Українські національні новини 13:43
- Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутаты : ПрессОрг24 13:43
- Нардеп Аксенов, имевший российский паспорт, написал заявление о сложении мандата: подробности : Obozrevatel 13:31
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