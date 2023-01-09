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9 января 2023, 13:16 Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутаты

9 января 2023, 13:16 Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутаты (31)

Українські національні новини 2023.01.09 13:43
Андрей Аксенов КИЕВ. 9 января. УНН. Народный депутат Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН. Цитата "Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата", - написал Гончаренко. Это же сообщила нардеп Ирина Геращенко в Telegram. Детали При этом Гончаренко напомнил, что Аксенов фигурировал в скандале по поводу
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