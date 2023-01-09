Импорт энергии из ЕС, 10-й пакет санкций против РФ и демилитаризация ЗАЭС: Шмыгаль встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии (32)

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- Украина ожидает от ЕС введения санкций против "Росатома" : Антикор.com.ua 18:19
- В следующий пакет войдут санкции против ядерной отрасли России : NewsSky.com.ua 17:54
- Наказать РФ: В Украине ожидают санкций ЕС за атаки на энергетику : Vesti.ua 17:43
- Украина ожидает от ЕС введения санкций против "Росатома" : FinOboz 17:26
- Украина рассчитывает на санкции против ядерной отрасли рф в новом пакете санкций - Шмыгаль : Матриця свободи 17:08
- Импорт энергии из ЕС, 10-й пакет санкций против РФ и демилитаризация ЗАЭС: Шмыгаль встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии : Еспресо TV 17:04
- Украина ожидает от ЕС введения санкций против "Росатома" : РБК-Україна 17:01
- Шмыгаль поделился ожиданиями от следующего пакета санкций ЕС против России : УНИАН 16:43
- Украина рассчитывает на санкции ЕС против "росатома" в десятом пакете - Шмыгаль : ПрессОрг24 16:43
- Десятый санкционный пакет ЕС может содержать санкции против росатома - Шмыгаль : Kosatka.Media 16:42
- Украина рассчитывает на удар по ядерной отрасли рф в новом пакете санкций ЕС : Fin.org.ua 16:34
- 09.01.23 16:08 Рассчитываем на санкции против ядерной отрасли РФ в новом пакете санкций ЕС, - Шмыгаль : Цензор.Нет 16:32
- Шмыгаль обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Тиммермансом усиление энергетической стойкости Украины : FinOboz 16:26
- Украина рассчитывает на удар по ядерной отрасли РФ в новом пакете санкций ЕС : Укрудпром 16:13
- Чего ждать от новых санкций ЕС против РФ - объяснение Шмыгаля : Online.ua 15:59
- Шмыгаль обсудил с представителем ЕК восстановление энергетики : Версии.com 15:30
- Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф : Finance.UA 15:26
- 14:29 09.01.2023 Шмыгаль обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Тиммермансом усиление энергетической стойкости Украины : Интерфакс-Україна 15:15
- "Десятый пакет санкций должен содержать ограничения против "Росатома": Шмыгаль встретился с вице-президентом ЕК : Obozrevatel 15:01
- Удар по ядерной отрасли: Шмыгаль рассказал, что может быть в 10 пакете санкций против рф : Новини Live 14:56
- Шмыгаль рассказал, что ожидает Украина в десятом пакете санкций ЕС против россии : Слово і Діло 14:41
- Январь, 09 в 14:32 Украина ожидает, что десятый пакет санкций против РФ ударит по ее ядерной отрасли : ICTV Факти 14:36
- Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины по следующему пакету санкций ЕС против РФ : УП: Економічна правда 14:34
- 09 января 2023 14:14 Шмигаль объяснил, чего Украина ждет от нового пакета санкций : Gazeta.ua 14:31
- Украина рассчитывает на санкции ЕС против "росатома" в десятом пакете - Шмыгаль : GlavPost.Com 14:29
- Шмыгаль провел разговор с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии: что обсудили : UA.News 14:26
- 9 января 2023, 13:39 Украина рассчитывает на санкции ЕС против "росатома" в десятом пакете - Шмыгаль : Українські національні новини 14:13
- Шмыгаль встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, ключевой вопрос - энергетика : MY.UA 14:08
- Шмыгаль встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, ключевой вопрос - энергетика : Укринформ 14:01
- Ударит по ядерной отрасли. Шмыгаль назвал ожидания от 10-го пакета санкций ЕС против России : РБК-Україна 13:46