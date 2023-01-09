Импорт энергии из ЕС, 10-й пакет санкций против РФ и демилитаризация ЗАЭС: Шмыгаль встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии (32)

Еспресо TV 2023.01.09 17:04

9 января, 2023 понедельник 16:41 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и обсудил ряд вопросов, в том числе санкции против "Росатома" Об этом премьер написал в телеграмме. Он рассказал, что были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся усиления энергетической устойчивости Украины.