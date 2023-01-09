9 января 2023, 16:29 Биолаборатории, распятый мальчик и Юрий Подоляка: в Киеве обнаружили российскую "фабрику троллей" (25)

Диалог.ua 2023.01.09 16:33

Преступники, укрывавшиеся прямо в столице Украины, занимались распространением дезинформации в угоду российскому правящему режиму. В Киеве правоохранительные органы нейтрализовали так называемую "фабрику троллей", действовавшую в интересах РФ, сообщили в Службе безопасности Украины. Стало известно, что пропутинские агитаторы через многочисленные фейковые аккаунты распространяли в социальных сетях призывы к поддержке так