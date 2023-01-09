9 января 2023, 16:29 Биолаборатории, распятый мальчик и Юрий Подоляка: в Киеве обнаружили российскую "фабрику троллей" (25)

- В Киеве задержали организаторов российской "фабрики троллей" : RegioNews 18:11
- Призывали поддерживать россиян. В Киеве задержали организаторов "фабрики троллей" : РИА Мелитополь 18:11
- СБУ нейтрализовала прокремлевскую "фабрику троллей" в Киеве: фото : Апостроф 16:45
- Распространяли пропаганду: в Киеве поймали организаторов российской "фабрики троллей" : Status Quo 16:42
- В Киеве задержали организаторов "фабрики троллей", которые в соцсетях распространяли российскую пропаганду : Zmina.info 16:38
- 9 января 2023, 16:29 Биолаборатории, распятый мальчик и Юрий Подоляка: в Киеве обнаружили российскую "фабрику троллей" : Диалог.ua 16:33
- В Киеве задержали организаторов российской "фабрики троллей" : Судово-юридична газета 16:20
- В столице СБУ разоблачила организаторов российской "фабрики троллей" : Соцпортал 16:11
- СБУ задержала в Киеве организаторов "фабрики троллей", которая оправдывала преступления оккупантов : Громадське телебачення 16:06
- В Киеве задержаны организаторы российской "фабрики троллей" (ФОТО) : ОстроВ 16:00
- СБУ задержала в Киеве организаторов российской "фабрики троллей" : Еспресо TV 15:34
- Призывали поддерживать россиян. В Киеве задержали организаторов "фабрики троллей" : РБК-Україна 15:31
- В Киеве задержали организаторов российской "фабрики троллей" : Новое Время 15:31
- 09 января 2023 14:41 В Киеве поймали пророссийских пропагандистов : Gazeta.ua 15:31
- Распространяли вражескую пропаганду: в Киеве СБУ разоблачила российскую "фабрику троллей" : 24 канал 15:30
- В Киеве и Белой Церкви СБУ разоблачила российскую "фабрику троллей" : UA.News 15:26
- 9 января 2023, 15:10 СБУ задержала организаторов российской фабрики троллей в Киеве : Dev.ua 15:20
- В Киеве нейтрализовали группировку, которая в сети продвигала прокремлевскую пропаганду : Преступности.нет 15:10
- В Киеве задержали организаторов ботофермы: злоумышленники распространяли роспропаганду : MY.UA 15:09
- 09.01.23 14:21 СБУ задержала в Киеве организаторов российской "фабрики троллей". ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 15:02
- В Киеве СБУ разоблачила организаторов российской "фабрики троллей": оправдывали военные преступления оккупантов. Фото : Obozrevatel 15:01
- В Киеве СБУ поймала организаторов пророссийской "фабрики троллей" : Новини Live 14:56
- В Киеве задержали организаторов ботофермы: злоумышленники распространяли роспропаганду (фото) : ТСН.ua 14:46
- СБУ сообщила о задержании в Киеве организаторов российской "фабрики троллей" : Гордон 14:35