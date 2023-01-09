В морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов - мэр Федоров (19)

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- В морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов - мэр Федоров : Новини Донбасу 17:09
- "Разгружали насыпью": в морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов : MY.UA 17:09
- 9 января 2023 16:36 "Разгружали насыпью": в морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов : Dynamomania.com 17:04
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- 09 января 2023 15:53 Морг Мелитополя засыпан мертвыми оккупантами - Федоров : Gazeta.ua 16:31
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- 09.01.23 15:34 Полную фуру ликвидированных оккупантов завезли в Мелитополь, - Федоров : Цензор.Нет 16:02
- В Мелитополе в морг завезли полную фуру ликвидированных оккупантов : 24 канал 16:00
- Полная фура ликвидированных россиян: Федоров рассказал о потерях оккупантов на фронте : РБК-Україна 15:16
- "Разгружали насыпью": в морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов : УНИАН 15:14
- В морг Мелитополя свезли гору трупов - Иван Федоров : РИА Мелитополь 15:11