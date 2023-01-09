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Фокус: Украина

В морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов - мэр Федоров (19)

Новини Донбасу 2023.01.09 17:09
09 января 2023, 16:41 Сегодня в морг оккупированного Мелитополя привезли полную фуру ликвидированных российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. Он отметил, что "кое-где разорванные тела разгрузили насыпью, заняв весь морг". Также Федоров рассказал, что мелитопольские больницы переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов, расположенных к северу от Мелитополя.
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