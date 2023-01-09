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На Донетчине возле Соледара пропали два британских волонтера: фото

На Донетчине возле Соледара пропали два британских волонтера: фото (36)

РИА Мелитополь 2023.01.09 18:41
09 января 2023, 18:36 На Донетчине вблизи Соледара пропали два британских волонтера. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. "7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет", - говорится в сообщении. Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и
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