Россияне несут значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб (122)

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- РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне: подробности : СтопКор 11:19
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- Россияне ударили по детской больнице в Херсоне, за сутки в области - 3 погибших : Українська правда 10:40
- За сутки российские оккупанты нанесли по территории Украине более полусотни ударов из РСЗО : Информационный навигатор 10:33
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- Россияне с утра обстреляли Купянск, ранены два человека - ОВА : Гордон 09:35
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