Россияне несут значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб (122)

Front News International 2023.01.16 11:28

1 Час 8 Минуты Тому назад Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши защитники 15 января отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. "Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе", - отметили в Генштабе. На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок