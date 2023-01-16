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Россияне несут значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Россияне несут значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб (122)

Front News International 2023.01.16 11:28
1 Час 8 Минуты Тому назад Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши защитники 15 января отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. "Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе", - отметили в Генштабе. На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок
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2023.01.16 (122)

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