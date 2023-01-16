В Киеве и четырех областях экстренные отключения света, графики не работают (43)

2023.01.16 (43)2023.01.15 (90) →
- Дефицит в украинской энергосистеме существенно вырос - "Укрэнерго" : Новини Донбасу 12:09
- В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии : Lenta.ua 12:07
- В Киеве и четырех областях экстренные отключения света : Прямий канал 12:05
- Рабочая неделя в Украине началась со значительного дефицита в энергосистеме, аварийные отключения применены в пяти областях, - Укрэнерго : Еспресо TV 12:04
- "Укрэнерго": дефицит в энергосистеме существенно вырос, в девяти областях - аварийные отключения : УП: Економічна правда 12:04
- Дефицит в энергосистеме существенно вырос: какая сейчас в областях ситуация с отключениями света : ТСН.ua 12:01
- Лимиты потребления электричества уменьшены, в пяти регионах Украины введены аварийные отключения - Укрэнерго : Страна.ua 12:01
- Энергосистему Украины возобновляют после массированного ракетного удара 14 января : Новини Live 11:56
- В девяти областях Украины с утра уже действуют аварийные отключения света : РБК-Україна 11:46
- 16 января 2023, 11:28 Дефицит электричества вырос после ракетной атаки рф, в ряде областей уже аварийные отключения - Укрэнерго : Українські національні новини 11:43
- В пяти областях Украины уже введены аварийные отключения электричества : Слово і Діло 11:41
- В пяти областях аварийные отключения - Укрэнерго : MY.UA 11:39
- 16 января 2023, 11:38 Укрэнерго: Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Аварийные отключения введены уже в пяти областях : Мiнфiн 11:38
- Дефицит генерации в энергосистеме огромный. Ряд ТЭС не работает - YASNO : Инфолайн 11:33
- 16.01.23 11:28 Дефицит в энергосистеме существенно вырос, в 5 областях экстренные отключения, - "Укрэнерго" : Цензор.Нет 11:32
- 16.01.2023 10:08 Стабилизационные графики в Одессе и области не действуют : Одессит.ua 10:58
- В Киевской области продолжаются экстренные отключения света : MY.UA 10:39
- У Києві продовжуються екстрені відключення світла: яка ситуація зі світлом у столиці 16 січня : MY.UA 10:38
- Январь, 16 в 10:24 В Киеве продолжаются экстренные отключения света: какая ситуация со светом в столице 15 января : ICTV Факти 10:36
- По всей Украине значительно ограничены объемы потребления электроэнергии : Фраза.ua 10:28
- 16 января 2023 10:00 Дефицит генерации в энергосистеме огромен: ряд украинских ТЭС не работает : thePage 10:23
- Отключение света в Днепре: какая ситуация с графиками 16 января : Наше Місто Дніпро 10:22
- В Киеве и четырех областях Украины - экстренные отключения света : DsNews 10:03
- Как будут выключать свет на Одесчине в понедельник : Новини Live 09:56
- В Киеве и четырех областях экстренные отключения света, графики не работают : ЛІГАБізнесІнформ 09:46
- Дефицит генерации в энергосистеме после атаки 14 января огромный - ДТЭК Рината Ахметова : Укрудпром 09:43
- В Киеве и ряде областей экстренные отключения света : Kosatka.Media 09:42
- В Запорожье вводят аварийные отключения света 16 января: как поменяется график : Inform.zp.ua 09:33
- В Днепре введены экстренные отключения света : DnerpNews.info 09:31
- 16 января 2023, 8:44 Дефицит генерации в энергосистеме большой - глава YASNO : Мiнфiн 09:08
- Yasno: Дефицит генерации электричества огромный, возможны длительные отключения : УП: Економічна правда 09:04
- В Киеве, Одессе и Днепре с утра действует экстренный режим отключений света : Страна.ua 09:01
- Отключения света в Одессе 16 января: информация от ДТЭК : Одесская жизнь 08:58
- В YASNO заявили о возможных длительных отключениях электричества : Kosatka.Media 08:42
- Стало известно, как будут отключать свет в Киеве 16 января : Obozrevatel 08:31
- Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный - глава YASNO : Версии.com 08:30
- Сегодня 07:36 Дефицит генерации в энергосистеме после вчерашней ракетной атаки огромный : Весь Харьков 08:07
- Дефицит огромен: в YASNO предупредили об экстренных отключениях по Украине : Антикор.com.ua 06:13
- Отключения могут быть длительными: в YASNO рассказали о состоянии энергосистемы после обстрелов РФ : Obozrevatel 04:01
- Следующие дни будут тяжелыми: в каких областях будет больше отключений света : Politeka 03:40
- Следующие дни будут тяжелыми: в каких областях будет больше отключений света : MY.UA 03:38
- В девяти областях действуют аварийные отключения - Укрэнерго : Вечерние Вести 02:35