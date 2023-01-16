В Киеве и четырех областях экстренные отключения света, графики не работают (43)

ЛІГАБізнесІнформ 2023.01.16 09:46

16.01.2023, 08:47 Сегодня, 16 января, аварийные отключения света ввели в Киеве и в четырех областях Украины. В связи с этим графики ограничений не работают. Об этом сообщает ДТЭК. Экстренные ограничения были введены в столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Жителей этих регионов предупреждают, что составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.