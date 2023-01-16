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Фокус: Украина

В Киеве и четырех областях экстренные отключения света, графики не работают

В Киеве и четырех областях экстренные отключения света, графики не работают (43)

ЛІГАБізнесІнформ 2023.01.16 09:46
16.01.2023, 08:47 Сегодня, 16 января, аварийные отключения света ввели в Киеве и в четырех областях Украины. В связи с этим графики ограничений не работают. Об этом сообщает ДТЭК. Экстренные ограничения были введены в столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Жителей этих регионов предупреждают, что составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
ОТКЛЮЧЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ДЕФИЦИТ, ОБСТРЕЛ, ЛИМИТ, АТАКА, Коваленко, Украина, Россия, Киев, Одесса, Харьков
2023.01.16 (43)

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