Евро еще подорожал. Курс валют НБУ (20)

ЛІГАБізнесІнформ 2023.01.16 09:46

16.01.2023, 09:00 Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 января курс гривни по отношению к евро упал еще на 18 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Средняя пенсия в Украине выросла до 4623 грн, но более 60% пенсионеров получают меньше Обращение наличных денег в Украине выросло, Нацбанк назвал самую популярную банкноту Анна Ішутіна