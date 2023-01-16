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14 января 2023 23:47 "Челси" сообщил, что клуб близок к соглашению с "Шахтером" по трансферу Мудрыка

14 января 2023 23:47 "Челси" сообщил, что клуб близок к соглашению с "Шахтером" по трансферу Мудрыка (1)

Dynamomania.com 2023.01.15 00:04
"Челси" близок к договоренности с "Шахтером" о переходе полузащитника Михаила Мудрика, сообщил официальный сайт английского клуба. В сообщении говорится, что в случае договоренности между клубами "Челси" проведет переговоры с самим игроком по условиям личного контракта. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мудрик перейдет в "Челси" за 100 миллионов евро и после медосмотра подпишет контракт до 2030 года.
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2023.01.16 (1)

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