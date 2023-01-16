Январь, 16 в 21:26 Уоллес призвал Шольца разрешить поставку танков Leopard в Украину (36)

ICTV Факти 2023.01.16 21:36

Малиновская Ангелина, редактор ленты Фото: Getty Images Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard в Украину. Однако Германия пока сопротивляется этому шагу, заявляя, что западные танки должны поставляться в Украину только в том случае, если есть согласие между основными союзниками Киева, в частности, США. - Сообщалось, что Польша, как и Финляндия, очень хочет пожертвовать