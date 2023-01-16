Январь, 16 в 21:26 Уоллес призвал Шольца разрешить поставку танков Leopard в Украину (36)

2023.01.16 (36)2023.01.15 (2) →
- Январь, 16 в 21:26 Уоллес призвал Шольца разрешить поставку танков Leopard в Украину : ICTV Факти 21:36
- Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, - Моравецкий : Хвиля 21:36
- Глава Минобороны Британии призвал Германию разрешить передачу Leopard Украине : Антикор.com.ua 21:15
- Великобритания подтвердила поставку в Украину 14 танков танков Challenger 2 и 30 САУ AS90 : Фокус 20:35
- Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, - Моравецкий : Новини Live 19:56
- Британия предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog и не только : ПрессОрг24 19:43
- 16 января 2023, 19:17 Британия предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog и не только : Українські національні новини 19:43
- Если не хотите Третьей мировой войны, дайте Украине оружие, - прем'єр-министр Польши : Судово-юридична газета 19:20
- "Будет Третья мировая": Моравецкий сделал громкое заявление по поводу войны в Украине : РИА Мелитополь 19:11
- Приручить леопарда. Когда Германия может согласовать передачу танков Украине : NewsSky.com.ua 18:54
- В повестке дня заседания "Рамштайна" 20 января будет вопрос о поставках танков Leopard Украине : Страна.ua 18:31
- Финляндия ждет решения Германии о передаче Украине танков Leopard, - министр : Антикор.com.ua 18:14
- Приручить леопарда. Когда Германия может согласовать передачу танков Украине : Регион Киев Медиа 18:10
- Премьер-министр Польши призвал Германию предоставить Украине все виды вооружений : Страна.ua 18:01
- Моравецкий в Берлине призвал Германию предоставить Украине все виды оружия : Online.ua 17:59
- 16 января 2023 17:20 Финляндия ждет решения Германии о передаче Украине танков Leopard : Dynamomania.com 17:34
- 16.01.23 17:01 В Рамштайне обсудят предоставление Украине танков Leopard, - министр обороны Финляндии Савола : Цензор.Нет 17:32
- Министр обороны Финляндии рассказал, что с танками Leopard для ВСУ : UA.News 17:26
- Приручить леопарда. Когда Германия может согласовать передачу танков Украине : DsNews 17:03
- 16 января 2023, 16:37 Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне - Моравецкий : Українські національні новини 16:43
- Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне - Моравецкий : ПрессОрг24 16:43
- Моравецкий в Берлине призвал правительство Германии предоставить Украине все виды оружия : УП Європейська правда 16:34
- 16 января 2023 16:03 Министр обороны Финляндии сообщил позитивную новость по поводу Leopard для Украины : Gazeta.ua 16:31
- Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, - Премьер Польши : 24 канал 16:30
- Финляндия ждет решения Германии о передаче Украине танков Leopard, - министр : РБК-Україна 16:16
- Моравецкий в Берлине призвал правительство Германии предоставить Украине все виды оружия : Українська правда 16:10
- Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой, нет никаких причин блокировать поддержку Киева - Моравецкий : Новое Время 15:46
- Премьер Польши пригрозил Третьей мировой, если Украина проиграет : УНИАН 15:43
- Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне - премьер Польши : Bigmir)net Новини 15:38
- Подтверждено: на повестке дня в Рамштайне будут танки Leopard для Украины : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- 16.01.23 14:44 Надо предоставить Украине все необходимое оружие. Ее поражение может стать "прелюдией к Третьей мировой войне", - Моравецкий : Цензор.Нет 15:02
- Моравецкий в Берлине: Надо дать Украине все оружие, поражение - прелюдия к Третьей мировой : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- Передача танков Leopard Украине: Моравецкий надеется на успешные переговоры в Германии : Укринформ 12:31
- В МИД Польши считают, что Германия согласится передать танки Leopard 2 Украине : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- 16.01.2023, 06:55 Генсек НАТО: Германия должна поставить Украине танки Leopard 2 : АСН.in.ua 07:09
- На Германию будут давить 2 фактора, - эксперт сказал, предоставит ли Шольц танки Украине : 24 канал 05:30