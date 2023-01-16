Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро помощи (61)

Главком 2023.01.16 14:35

Дарія Демяник Сьогодні, 14:14 glavcom.ua Шмыгаль поблагодарил президентку Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен и вице- президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса за поддержку Украины Фото из открытых источников Первый транш в размере 3 млрд евро Украина ожидает получить уже на этой неделе Украина и Евросоюз сегодня, 16 января, подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.