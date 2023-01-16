Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро помощи (61)

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- В ЕС уточнили сроки выплаты Украине 3 млрд евро : DailyUA 20:22
- 19:14 / 16.01.2023 Хорошие новости из ЕС пришли для Украины : Багнет 19:31
- ЕС перечислит первые 3 млрд евро для Украины уже завтра - фон дер Ляйен : ПрессОрг24 16:42
- 18 млрд евро: Украина и ЕС подписали меморандум о макрофинансовой помощи : Полиграф 16:40
- ЕС перечислит первые 3 млрд евро для Украины уже завтра - фон дер Ляйен : Front News International 16:29
- Меморандум с ЕС подписан: Украина на этой неделе получит первый транш по программе на EUR18 млрд : FinOboz 16:26
- Украина и ЕС подписали меморандум о помощи на EUR18 миллиардов : Антирейд 16:08
- Первые 3 млрд евро по макрофинансовой помощи ЕС на 2023 год Украина получит на этой неделе - Еврокомиссия : ОстроВ 16:00
- ЕС выделит первый транш макрофина-2023 для Украины на 18 млрд. евро уже завтра : Укрудпром 15:43
- 16 января 13:01 Украина в 2023 году получит от ЕС EUR18 млрд финансовой помощи. Первый транш ожидается 17 января (Обновлено) : Forbes Україна 15:43
- Украина на этой неделе получит от Евросоюза 3 млрд евро финансовой помощи : Корабелов.инфо 15:42
- Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина: первый транш в 3 миллиарда ожидают на этой неделе : Инфолайн 15:33
- 16 января 2023 14:30 Урсула фон дер Ляйен сообщила хорошие новости для Украины : Gazeta.ua 15:31
- Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина : Finance.UA 15:26
- Первые 3 миллиарда евро макропомощи ЕС Украина получит уже завтра - фон дер Ляйен : Слово і Діло 15:11
- Украина и ЕС подписали меморандум о помощи на EUR18 миллиардов : Хвиля 15:06
- Глава Еврокомиссии уточнила, когда Украина получит первый транш из 18 млрд евро макрофина от ЕС : УП Європейська правда 15:04
- Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро помощи : Главком 14:35
- Глава Еврокомиссии уточнила, когда Украина получит первый транш из 18 млрд евро макрофина от ЕС : УП: Економічна правда 14:34
- 16 января, 14:10 Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро помощи : Dumskaya.net 14:33
- ЕС перечислит первые 3 млрд евро для Украины уже завтра - фон дер Ляйен : GlavPost.Com 14:29
- Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи: названа сумма : GlavPost.Com 14:29
- Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро на этой неделе - Домбровскис : FinOboz 14:26
- ЕС уже завтра перечислит первый транш макрофинансовой помощи для Украины : UA.News 14:26
- 16 января 2023 13:55 Украина получит первый транш из 18 миллиард евро макрофина от ЕС на этой неделе : thePage 14:23
- Украина и ЕС подписали договор о предоставлении помощи в сумме 18 млрд евро : Судово-юридична газета 14:20
- Украина на этой неделе получит от ЕС первый транш на EUR3 млрд : Ukraine open for business 14:19
- 16 января 2023, 13:57 ЕС перечислит первые 3 млрд евро для Украины уже завтра - фон дер Ляйен : Українські національні новини 14:13
- 13:37 16.01.2023 Украина и ЕС подписали меморандум о макрофине на 18 млрд евро : Петр и Мазепа 14:09
- Украина и ЕС подписали меморандум о 18 миллиардах евро макрофинансовой помощи : Прямий канал 14:05
- Еврокомиссия перечислит первые 3 млрд макрофина для Украины уже завтра : РБК-Україна 14:01
- Помощь уже на пути: Украина получит транш в размере 3 миллиардов евро, - Шмигаль : 24 канал 14:00
- Украина и ЕС подписали меморандум о макрофине на EUR18 млрд. Первый транш - на этой неделе : ЛІГАБізнесІнформ 13:47
- Украина и ЕС подписали меморандум, предусматривающий выделение Киеву 18 млрд евро : Крым.Реалии RFE/RL 13:43
- 18 млрд евро: Украина и ЕС подписали меморандум о макрофинансовой помощи : Vesti.ua 13:43
- Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина: первый транш в 3 миллиарда ожидают на этой неделе : ПрессОрг24 13:42
- Украина получит от ЕС EUR18 миллиардов помощи - первый транш ожидается на этой неделе : Преступности.нет 13:39
- Украина и ЕС подписали меморандум о EUR18 млрд помощи. Первый транш поступит уже на этой неделе : Громадське телебачення 13:36
- Украина получит первый транш из 18 млрд евро макрофина от ЕС на этой неделе : УП Європейська правда 13:34
- Украина получит от ЕС 3 млрд евро на этой неделе : Версии.com 13:30
- Украина и ЕС подписали меморандум на 18 млрд евро помощи : Фраза.ua 13:28
- Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина: первый транш в 3 миллиарда ожидают на этой неделе : Front News International 13:28
- Макрофинансовая помощь Евросоюза: когда Украина получит первый транш : Флот2017 13:27
- Украина и ЕС подписали меморандум о EUR18 миллиардах макрофинансовой помощи : UA.News 13:26
- Украина на этой неделе получит 3 миллиарда евро помощи от ЕС, - Шмыгаль : Судово-юридична газета 13:20