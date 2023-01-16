Министр обороны Германии объявила о своей отставке (36)

Новости N 2023.01.16 12:09

Сегодня в 11:40 Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сегодня, 16 января, объявила, что уходит в отставку. Она уже написала соответствующее заявление. Об этом сообщает Ламбрехт в Facebook. "Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она. Ламбрехт добавила, что уже подала канцлеру Германии Олафу Шольцу