Министр обороны Германии объявила о своей отставке (36)

2023.01.16 (36)2023.01.15 (2) →
- Министр обороны Германии официально объявила об отставке : Информационный навигатор 20:33
- Министр обороны Германии подала в отставку : Лига Информ 19:07
- Громкая отставка министра обороны Германии Кристине Ламбрехт: почему Украина стала решающим фактором : Факти 19:04
- Кто станет новым министром обороны ФРГ: СМИ назвали фаворитов : УНИАН 17:13
- Министр обороны Германии подтвердила, что уходит в отставку : Комета-Кропивницкий 16:17
- Министр обороны Германии объявила о своей отставке : Инфолайн 15:33
- Министр обороны Германии подала в отставку : DailyUA 15:30
- "Дайте Украине зенитки и боеприпасы", - депутат Бундестага обратился к правительству Шольца : Судово-юридична газета 15:20
- Министр обороны Германии подала в отставку : GlavPost.Com 14:30
- В Германии будет новый министр обороны - Шольц принял отставку Ламбрехт : UA.News 14:26
- Министр обороны Германии подала в отставку : Українці в світі 14:22
- Министр обороны Германии официально подала в отставку : Громадське телебачення 14:06
- Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт : Страна.ua 13:46
- Министр обороны Германии подала в отставку : ПрессОрг24 13:42
- 13:09 16.01.2023 Министр обороны Германии объявила о своей отставке : Петр и Мазепа 13:39
- Министр обороны Германии ушла в отставку : Главком 13:35
- Министр обороны Германии подала в отставку : Front News International 13:29
- Министр обороны Германии подала в отставку: изменится ли риторика по отношению к Украине - детали : СтопКор 13:19
- Министр обороны Германии подала в отставку : Українська правда 13:10
- Министр обороны Германии объявила о своей отставке : Новости N 13:09
- Министр обороны Германии подала в отставку : Хвиля 13:06
- Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт уходит в отставку: кто станет ее преемником : Online.ua 12:59
- Министр обороны Германии официально подала в отставку: ее критиковали за недостаточную помощь Украине : Obozrevatel 12:46
- 16 января 2023, 12:27 Министр обороны Германии подала в отставку : Українські національні новини 12:43
- Министр обороны Германии уходит в отставку : UA-Футбол 12:42
- Министр обороны Германии Ламбрехт подала в отставку : Слово і Діло 12:41
- Министр обороны Германии объявила, что уходит в отставку : Преступности.нет 12:40
- Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны ФРГ : Укринформ 12:31
- Министр обороны Германии объявила о своей отставке : Антикор.com.ua 12:15
- Депутат Бундестага призвал Берлин выкупить у Катара САУ Gepard и передать их ВСУ : UA-Футбол 12:13
- Министр обороны Германии объявила о своей отставке : Новости N 12:09
- Министр обороны Германии объявила о своей отставке : РБК-Україна 11:46
- Шольцу предложили передать Украине 93 истребителя и ЗСУ Gepard : MY.UA 06:38
- В Германии предлагают выкупить у Катара САУ Gepard для Украины : УНИАН 03:13
- Они там больше не нужны: немецкий депутат призвал выкупить у Катара зенитки Gepard : 24 канал 00:00