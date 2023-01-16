15 января, 22:18 Во время ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб заслуженный тренер Украины - воспитанник Одесской школы бокса (1)

Dumskaya.net 2023.01.15 22:33
Украинский тренер, воспитанник Одесской школы бокса Михаил Кореновский
погиб в результате ракетного удара по Днепру 14 января.
Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим
тренером сборной Днепропетровской области.
Также, по информации СМИ, в одной из квартир многоэтажки, в которую попала
ракета, находилась семья из Одессы.
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