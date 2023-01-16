Из-под завалов в Днепре достали еще несколько тел (68)

MY.UA 2023.01.16 08:08

16 января, 05:51 В Днепре почти 40 часов идет поисково-спасательная операция, число жертв возросло до 35 человек. Об этом утром 16 января сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей", - подчеркнул он.