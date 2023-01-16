Из-под завалов в Днепре достали еще несколько тел (68)

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- Число жертв в результате ракетного удара по Днипру возросло до 36 : Укринформ 11:46
- 16 января 2023 11:22 Ребров - об обстреле Днепра: "Трудно передать словами ярость, которую чувствую" : Dynamomania.com 11:34
- "Лидеры со всего мира должны делать больше": Ребров чувствует ярость после обстрела жилого дома в Днепре : FanDay.net 11:26
- 36 человек погибли, из них 2 детей: спасательная операция в Днепре продолжается : Путеводитель по Днепропетровщине 11:14
- 16 января 2023, 10:48 Ракетная атака на Днепр: количество жертв возросло до 36 : Українські національні новини 11:13
- В Днепре число жертв ракетного удара по жилому дому возросло до 36 : УНИАН 11:13
- В Днепре перед ракетным ударом задерживали подростков, те снимали ТЭС и звонили в Россию - СМИ : MY.UA 11:09
- Ребров - об обстреле Днепра: "Трудно передать словами ярость, которую чувствую" : Футбол 24 11:05
- По состоянию на 16 января 455 детей погибли в Украине из-за агрессии России : Головне в Україні 11:05
- 16.01.23 10:56 Число погибших в результате удара по дому в Днепре возросло до 36, - Нацполиция : Цензор.Нет 11:02
- Жертвами российской агрессии в Украине стали уже 455 детей : ОстроВ 11:00
- В Днепре возросло количество погибших и раненых после обстрела многоэтажки : Zmina.info 10:37
- Число погибших в Днепре возросло до 35 человек, судьба еще 35 жителей разрушенного дома неизвестна : Центр журналистских расследований 10:37
- Из-под завалов в Днепре достали еще несколько тел : DailyUA 10:29
- 35 погибших, 75 раненых: в Днепре продолжают разбирать завалы на Победе : Наше Місто Дніпро 10:21
- Российская агрессия унесла жизни 455 украинских детей - Офис генпрокурора : Матриця свободи 10:08
- Обстрел Днепра: количество погибших увеличилось до 35 : Прямий канал 10:05
- 09:13 16.01.2023 455 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине : Интерфакс-Україна 10:00
- От рук россиян в Украине погибло уже 455 детей : Новини Live 09:56
- Из-под завалов многоэтажки в Днепре достали тела 35 погибших, среди них двое детей : NewsRoom.kh.ua 09:54
- Дети возле дома ждали родителей, когда произошел взрыв: в Днепре погибли супруги, сбежавшие из Никополя : MY.UA 09:38
- Удар по жилому дому в Днепре: число жертв увеличилось до 35 : Матриця свободи 09:38
- Ракетный удар рф по Днепру: число жертв трагедии увеличилось до 35 человек : Lenta.ua 09:37
- Число погибших в Днепре возросло: данные на утро 16 января : Главком 09:35
- 16.01.23 09:13 455 детей погибли и более 897 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине : Цензор.Нет 09:32
- Количество погибших в Днепре возросло до 35, среди них - двое детей : Front News International 09:28
- Дети возле дома ждали родителей, когда произошел взрыв: в Днепре погибли супруги, сбежавшие из Никополя : ТСН.ua 09:16
- Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло : Vesti.ua 09:13
- Число погибших от ракетного удара по Днепру достигло уже 35 человек, поиск людей под завалами продолжается : Антикор.com.ua 09:13
- Ракетный удар по Днепру: из-под завалов извлекли уже 35 погибших : RegioNews 09:11
- Ракетный удар ВС РФ по жилому дому в Днепре: число погибших увеличилось до 35 : MY.UA 09:08
- Ракетный удар ВС РФ по жилому дому в Днепре: число погибших увеличилось до 35 (фото) : Фокус 09:04
- 16.01.23 08:46 Число погибших от ракетного удара по Днепру достигло уже 35 человек, поиск людей под завалами продолжается : Цензор.Нет 09:02
- Днепр: количество жертв теракта россиян возросло до 35 : OstanniPodii.com 09:00
- Среди пострадавших дети: оккупанты подло ударили ракетами по спящим людям : Politeka 08:40
- Среди пострадавших дети: оккупанты подло ударили ракетами по спящим людям : MY.UA 08:38
- Январь, 16 в 8:09 Число жертв от обстрела в Днепре возросло до 35 - Резниченко : ICTV Факти 08:36
- Число погибших в Днепре возросло до 35, еще столько же людей продолжают искать : Громадське телебачення 08:36
- 16 января 2023 08:09 Число погибших в Днепре возросло до 35, судьба еще 35 жильцов дома неизвестна : Dynamomania.com 08:34
- 16 января 2023 07:24 Теракт России в Днепре: из-под завалов достали еще погибших : Gazeta.ua 08:31
- В Днепре число погибших после ракетного удара по многоэтажке выросло до 35. Судьба еще 35 человек неизвестна : Страна.ua 08:31
- Количество жертв удара по Днепру увеличилось: что известно на данный момент : Апостроф 08:30
- В Днепре растёт число жертв российской ракетной атаки : UA.News 08:26
- В Днепре из-под завалов многоэтажки извлекли тела новых жертв российского ракетного удара : Новости Днепра 08:21
- Число жертв удара РФ по Днепру продолжает расти : Donbass.UA 08:21
- Среди них двое детей. Число погибших в Днепре возросло до 35 человек : Новое Время 08:16