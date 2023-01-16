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Из-под завалов в Днепре достали еще несколько тел

Из-под завалов в Днепре достали еще несколько тел (68)

MY.UA 2023.01.16 08:08
16 января, 05:51 В Днепре почти 40 часов идет поисково-спасательная операция, число жертв возросло до 35 человек. Об этом утром 16 января сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей", - подчеркнул он.
ДНЕПР, ЗАВАЛ, РАКЕТА, УДАР, РЕЗНИЧЕНКО, РАНЕНЫЙ, Резниченко, Россия, Украина, Днепропетровск
2023.01.16 (68)

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