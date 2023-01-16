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СБУ назвала имена шестерых рашистов, причастных к теракту в Днепре

СБУ назвала имена шестерых рашистов, причастных к теракту в Днепре (48)

OstanniPodii.com 2023.01.16 17:00
16 / 1 / 2023 16:20 Павло Луцький В Службе безопасности Украины заявили об идентификации российских оккупантов, которые причастны к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года. Ссылаясь на предварительные данные следствия, в СБУ указали, что к совершению ужасного теракта причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых: командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310)
ДНЕПР, ПОЛКА, УДАР, ШТУРМАН, ДИНАР, КОМАНДИР, Денис, Малюк, Голенков, Россия, Украина
2023.01.16 (48)

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