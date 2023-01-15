Иран получит от России истребители Су-35 - представитель комитета парламента (16)

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- 16 января 2023 00:22 Иран закупил в РФ истребители : Gazeta.ua 00:31
- В первый месяц весны Россия может поставить Ирану истребители Су-35, вертолеты и системы ПВО : Антикор.com.ua 00:18
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