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Иран получит от России истребители Су-35 - представитель комитета парламента

Иран получит от России истребители Су-35 - представитель комитета парламента (16)

Гордон 2023.01.15 22:05
Сегодня 21.41 Иран в марте рассчитывает получить от РФ российские истребители Су-35. Об этом 15 января в комментарии агентству Tasnim сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Шахриар Хейдари. По его словам, Иран также заказал у России системы ПВО, ракетные установки и вертолеты. Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце
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2023.01.16 (16)

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