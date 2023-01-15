Иран получит от России истребители Су-35 - представитель комитета парламента (16)

Гордон 2023.01.15 22:05

Сегодня 21.41 Иран в марте рассчитывает получить от РФ российские истребители Су-35. Об этом 15 января в комментарии агентству Tasnim сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Шахриар Хейдари. По его словам, Иран также заказал у России системы ПВО, ракетные установки и вертолеты. Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце