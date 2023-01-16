Январь, 16 в 11:33 Утром оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: повреждена больница, есть погибшая (13)

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- В Херсоне оккупанты обстреляли детскую больницу : Новости N 11:39
- Январь, 16 в 11:33 Утром оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: повреждена больница, есть погибшая : ICTV Факти 11:36
- Херсонские спасатели ликвидировали пожар в помещении Красного Креста : UA.News 11:26
- Пожар в Херсоне: вспыхнуло помещение Красного Креста : Преса України 11:20
- Оккупанты обстреляли детскую больницу в украинском городе : From-UA.com 11:05
- россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне : Укринформ 10:46
- Спасатели ликвидировали пожар в представительстве Красного Креста в Херсоне : Страна.ua 10:46
- 16 января 2023, 10:20 россияне обстреляли херсонскую детскую больницу - ОП : Українські національні новини 10:43
- россияне обстреляли херсонскую детскую больницу - ОП : ПрессОрг24 10:43
- Армия РФ нанесла удар по детской больнице в Херсоне : Новини Донбасу 10:39
- 16.01.23 10:22 Россияне обстреляли херсонскую детскую больницу, пострадавших нет. ФОТО : Цензор.Нет 10:32
- В Херсоне потушили пожар в помещении Красного Креста : РБК-Україна 09:46
- РФ обстреляла здание Красного Креста в Херсоне : Типичный Херсон 00:21