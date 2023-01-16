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Фокус: Украина

Январь, 16 в 11:33 Утром оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: повреждена больница, есть погибшая

Январь, 16 в 11:33 Утром оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: повреждена больница, есть погибшая (13)

ICTV Факти 2023.01.16 11:36
Марта Бондаренко, редактор ленты Сегодня утром российские оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон - повреждены жилые дома и больница. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По его словам, в Днепровском районе города враг попал в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, обитавшей в поврежденном доме. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.
ОБСТРЕЛ, ХЕРСОН, ОККУПАНТ, КРЕСТ, ПОЖАР, КИРИЛЛ, Тимошенко, Яришко, Россия, Херсон, Украина
2023.01.16 (13)

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