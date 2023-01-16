Январь, 16 в 11:33 Утром оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: повреждена больница, есть погибшая (13)

ICTV Факти 2023.01.16 11:36

Марта Бондаренко, редактор ленты Сегодня утром российские оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон - повреждены жилые дома и больница. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По его словам, в Днепровском районе города враг попал в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, обитавшей в поврежденном доме. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.