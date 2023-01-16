В Беларуси начались совместные с РФ авиационные учения (31)

Новое Время 2023.01.16 09:31

16 января, 09:06 Россия перебросила свою военную авиацию на аэродромы Беларуси якобы для участия в учениях (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia) В понедельник, 16 января, в Беларуси начались совместные с Россией летно- тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран. Они проходят на фоне угрозы нового вторжения в Украину с севера. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси, что от российской стороны