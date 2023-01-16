В Белоруссию за день прилетели 12 российских самолетов (14)

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- У границы с Украиной начались учения военной авиации России и Беларуси : DsNews 12:04
- В беларусь прилетели 8 истребителей вкс рф и 4 грузовых борта : Инфолайн 10:33
- 10:05 / 16.01.2023 Россия перебросила истребители и транспортные самолеты в беларусь : Багнет 10:31
- В беларуси стартовали совместные учения с россией : Матриця свободи 10:08
- Плюс 8 истребителей и 4 грузовых борта. В Беларуси начались общие с РФ летно-тактические учения : UA-Футбол 09:42
- В Белоруссию за день прилетели 12 российских самолетов : Версии.com 09:29
- В Беларусь слетелись истребители РФ: в стране объявили о старте совместных учений : УНИАН 09:13
- Тревог может стать больше: рф перебросила в Беларусь новые самолеты : СтопКор 08:19
- Россия перебросила в Беларусь истребители и транспортные самолеты, - "Гаюн" : Антикор.com.ua 06:12
- Гаюн: РФ перебросила в Белорусь истребители истребители и транспортные самолеты : Еспресо TV 05:34
- Истребители и транспортники: россия продолжает перебрасывать авиацию в Беларусь : Флот2017 00:27
- Россия за день перебросила в Беларусь не менее восьми истребителей - СМИ : Комета-Кропивницкий 00:17
- Россия за день перебросила в Беларусь 12 единиц авиации, - "Беларускі Гаюн" (фото) : Фокус 00:05
- 15.01.2023 в 23:47 СМИ: В Беларусь прилетели 8 истребителей и 4 грузовых борта РФ, вероятно на учения : InfoResist.org 00:00