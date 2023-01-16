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В Белоруссию за день прилетели 12 российских самолетов

В Белоруссию за день прилетели 12 российских самолетов (14)

Версии.com 2023.01.16 09:29
В Белоруссию в течение воскресенья, 15 января, прилетели четыре грузовых борта воздушно-космических сил России и восемь истребителей. Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Отмечается, что борты приземлились на военном аэродроме Барановичи. "Минимум часть бортов что-то привезли - вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей", - отмечают наблюдатели. Так, в Белоруссию прилетели четыре единицы Су-34 и Су-30, а также четыре
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2023.01.16 (14)

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