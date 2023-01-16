Россияне ударили по Запорожью, есть разрушения и раненые - ОВА (59)

Українська правда 2023.01.16 02:10

Ольга Глущенко - Понедельник, 16 января 2023, 01:40 последствия обстрелов, фото из телеграмм Куртева Ночью 16 января россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, есть информация о нескольких легкораненых и разрушениях. Источник: глава военной администрации Запорожской области Александр Старух Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду". Детали: Старух отметил, что в результате удара есть разрушения объектов