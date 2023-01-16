Россия хочет за полгода перехватить инициативу в войне, - ISW (19)

- 16.01.2023 в 10:41 ISW: Россия намерена переломить ход войны в свою пользу за следующие полгода : InfoResist.org 10:45
- Россияне попытаются перехватить инициативу в войне, - ISW : From-UA.com 10:35
- Оккупанты намерены в течение полугода перехватить инициативу на поле боя, - ISW : Хвиля 10:06
- Россия хочет за полгода перехватить инициативу в войне, - ISW : Преступности.нет 09:39
- Россия попытается перехватить инициативу в войне в следующие полгода, - ISW : Антикор.com.ua 09:13
- 16.01.23 08:47 Россия будет пытаться перехватить инициативу на поле боя в следующие полгода, - ISW : Цензор.Нет 09:02
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- Россия попытается перехватить инициативу в войне в следующие полгода, - ISW : Новости N 07:39
- В ближайшие полгода Россия попытается перехватить инициативу в войне с Украиной - ISW : Гордон 07:05
- 16 января 2023, 06:30 рф хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя - ISW : Українські національні новини 06:43
- 16 января 2023 05:55 РФ планирует перехватить инициативу в войне - ISW : Gazeta.ua 06:30
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- Россия будет пытаться перехватить инициативу в войне следующие полгода - ISW : ТСН.ua 06:16
- ISW: кремль в течение полугода собирается вернуть инициативу в войне в Украине : OstanniPodii.com 06:00
- Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя - военные аналитики : Українська правда 05:40
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