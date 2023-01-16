Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Россия хочет за полгода перехватить инициативу в войне, - ISW

Россия хочет за полгода перехватить инициативу в войне, - ISW (19)

Преступности.нет 2023.01.16 09:39
16.01.2023 09:06 Россия хочет перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины, а президент рф владимир путин меняет подходы ведения войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В отчете военные аналитики отмечают, что кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду
КРЕМЛЬ, ИНИЦИАТИВА, ВОЙНА, ПОЛГОДА, МОБИЛИЗОВАННЫЙ, РОССИЯ, Путин, Герасимов, Хлань, Сальдо, Пригожин, Суровикин, Вагнера, Группы Вагнера, Херсон, Россия, Луганск, Украина, Киев, Донецк, Харьков, Белгород

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023