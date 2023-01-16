В Германии начались расширенные учения украинских военных под руководством США (33)

UA.News 2023.01.16 09:26

Ольга Коваль 16 Січня 2023 08:36 Соединенные Штаты начали в Германии расширенную программу по подготовке украинских военнослужащих. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет Associated Press. "Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в зону боевых действий в течение пяти-восьми недель", - рассказал генерал. Милли, который намерен сегодня, 16 января, посетить место проведения