В ISW розповіли, як Росія може вести війну в Україні у 2023 році (30)

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- Кремль вероятно меняет подход к войне и готовится к решительным действиям - Институт изучения войны : Укрудпром 11:13
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- Кремль вероятно меняет подход к войне и готовится к решительным действиям - ISW : Страна.ua 09:46
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- ISW назвал возможные сценарии стратегических действий РФ в войне против Украины в этом году : Еспресо TV 08:34
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- "Война не закончится": в ISW назвали два сценария "решительных действий" России в 2023 году : УНИАН 08:13
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- Январь, 16 в 7:41 В ISW рассказали, как Россия может вести войну в Украине в 2023 году : ICTV Факти 08:06
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