В ISW розповіли, як Росія може вести війну в Україні у 2023 році (30)

MY.UA 2023.01.16 08:08

16 января, 05:42 Новость на украинском Президент Владимир Путин и министерство обороны России пытаются создать условия для затяжной войны в Украине. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW. Так, в РФ объявили о планах радикального расширения вооруженных сил путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов на западе России и увеличения призывного возраста. Сейчас смотрят