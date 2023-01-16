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В ISW розповіли, як Росія може вести війну в Україні у 2023 році

В ISW розповіли, як Росія може вести війну в Україні у 2023 році (30)

MY.UA 2023.01.16 08:08
16 января, 05:42 Новость на украинском Президент Владимир Путин и министерство обороны России пытаются создать условия для затяжной войны в Украине. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW. Так, в РФ объявили о планах радикального расширения вооруженных сил путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов на западе России и увеличения призывного возраста. Сейчас смотрят
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