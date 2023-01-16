В Босфорском проливе село на мель судно, следовавшее из Украины (21)

- Грузовое судно с украинским зерном село на мель в проливе Босфор : УкрАгроКонсалт 11:28
- Босфор перекрыт из-за судна с украинскими продуктами : UA.News 11:26
- Судно, вышедшее из порта Одесчины, село на мель в Босфоре : Рупор Одессы 11:13
- Корабль из Украины сел на мель в Босфоре, пролив заблокирован : Матриця свободи 11:08
- В Босфоре судно с украинским грузом село на мель. Движение по проливу приостановили : Громадське телебачення 11:06
- Движение в Босфоре приостановлено из-за аварии украинского судна : Новини Live 10:56
- В Босфоре сел на мель сухогруз из Украины, канал закрыли - фото : ЛІГАБізнесІнформ 10:46
- Грузовое судно, направляясь от Украины, село на мель в Босфоре : ПрессОрг24 10:43
- Грузовое судно из Украины село на мель в Босфоре - СМИ : ПрессОрг24 10:43
- Судно с украинской агропродукцией заблокировало Босфор : Укрудпром 10:43
- В Босфоре судно с украинским зерном село на мель : Преступности.нет 10:39
- В Босфорском проливе село на мель судно с украинским зерном : Lenta.ua 10:37
- 16.01.23 10:17 Грузовое судно с украинским зерном село на мель в проливе Босфор. ФОТО : Цензор.Нет 10:32
- Движение проливом заблокировано. Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре : Новое Время 10:31
- 16 января 2023, 09:59 Грузовое судно из Украины село на мель в Босфоре - СМИ : Українські національні новини 10:13
- Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре : Укринформ 10:01
- 09:08 16.01.2023 Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза : Интерфакс-Україна 09:45
- Босфор заблокирован: грузовое судно село на мель : УП: Економічна правда 09:34
- Украинское судно с зерном село на мель в Босфоре: пролив заблокирован : 24 канал 09:30
- Движение по Босфору остановили из-за севшего на мель судна из Украины (фото) : РБК-Україна 09:01
- В Босфорском проливе село на мель судно, следовавшее из Украины : Слово і Діло 08:11