Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Босфорском проливе село на мель судно, следовавшее из Украины

В Босфорском проливе село на мель судно, следовавшее из Украины (21)

Слово і Діло 2023.01.16 08:11
16 января 2023, 08:00 В Босфорском проливе сел на мель сухогруз МКК-1, следовавший из Украины в Стамбул. Судоходство в Босфоре временно приостановлено. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на Главное управление береговой безопасности. В заявлении управления говорится: "Наш спасательное судно NENE HATUN, наши буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-8, KURTARMA-9 и KEGM-8 были оперативно
МЕЛЬ, ПРОЛИВ, БОСФОР, СЕЛО, СТАМБУЛ, СУДНО, Украина, Стамбул, Турция

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023