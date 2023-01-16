В Босфорском проливе село на мель судно, следовавшее из Украины (21)

Слово і Діло 2023.01.16 08:11

16 января 2023, 08:00 В Босфорском проливе сел на мель сухогруз МКК-1, следовавший из Украины в Стамбул. Судоходство в Босфоре временно приостановлено. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на Главное управление береговой безопасности. В заявлении управления говорится: "Наш спасательное судно NENE HATUN, наши буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-8, KURTARMA-9 и KEGM-8 были оперативно