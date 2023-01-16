Разведка Великобритании: ВСУ 15 января "почти наверняка" удерживали позиции в Соледаре (21)

Крым.Реалии RFE/RL 2023.01.16 10:43

16 января 2023, 10:40 Разведка Великобритании сообщает, что в выходные продолжались интенсивные бои в районе Кременной и Бахмута на Донбассе, и по состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины "почти наверняка" удерживали позиции в Соледаре, севернее Бахмута, несмотря на продолжение штурма российской "ЧВК Вагнер". "Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности.