Разведка Великобритании: ВСУ 15 января "почти наверняка" удерживали позиции в Соледаре (21)

- Задача сил - создание боеспособного резерва: британская разведка : ZpTown 11:40
- Январь, 16 в 10:48 ВСУ продолжают постепенно продвигаться на восток возле Кременной - британская разведка : ICTV Факти 11:06
- В британской разведке указали, что является важным для обеих сторон на Донбассе : OstanniPodii.com 11:00
- Разведка Великобритании: ВСУ 15 января "почти наверняка" удерживали позиции в Соледаре : Крым.Реалии RFE/RL 10:43
- ВСУ приближаются к Кременной и сохраняют позиции в Соледаре - Британская разведка : Новини Донбасу 10:39
- ВСУ постепенно оттесняют россиян восточнее Кременной - британская разведка : Матриця свободи 10:38
- Британская разведка сообщила, удалось ли ВСУ сохранить свои позиции в Соледаре : Главком 10:35
- Британские разведчики рассказали, что происходит на войне в Украине сейчас : From-UA.com 10:35
- Несмотря на штурм вагнеровцев ВСУ удерживают позиции в Соледаре и постепенно продвигаются в сторону Кременной, - британская разведка : Еспресо TV 10:34
- 16.01.2023 10:15 В Британской разведке назвали места наступления армии РФ и ВСУ. Это разные участки фронта : ДонПресс 10:33
- Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов на Донбассе : Українська правда 10:10
- ВСУ продолжают продвигаться в Кременную, - британская разведка : Преступности.нет 10:09
- В британской разведке сообщили, сохранили ли ВСУ позиции в Соледаре : Bigmir)net Новини 10:08
- Британская разведка: ВСУ, вероятно, сохраняют позиции в Соледаре : Головне в Україні 10:05
- Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов на Донбассе : УП Європейська правда 10:04
- 16.01.23 09:32 Украина и Россия наступают на Кременском и Бахмутском участках, - британская разведка : Цензор.Нет 10:02
- Украина сохраняет позиции в Соледаре перед лицом атак "вагнеровцев" - британская разведка : Страна.ua 10:01
- Соледар, Бахмут, Кременная: британская разведка проанализировала ситуацию на востоке Украины : Укринформ 09:46
- 16 января 2023, 09:33 Кременная и Соледар: в Британской разведке рассказали о ситуации с наступлением войск на этих участках : Східний варіант 09:43
- ВСУ удалось удержаться в Соледаре и продвинуться в сторону Кременной - разведка Британии : ЛІГАБізнесІнформ 09:38
- Россия и Украина наступают на двух разных участках фронта на Донбассе, - британская разведка : РБК-Україна 09:16