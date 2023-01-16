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Українські військові прибули у США на навчання з ППО Patriot (17)

MY.UA 2023.01.16 10:38
16 января, 08:18 Новость на украинском Украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot. Об этом в Twitter сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш. Подготовка будет продолжаться несколько месяцев, хотя стандартный срок обучения составляет от полугода до года. Сейчас смотрят - Около 100 украинских военных прибыли в Оклахому, чтобы начать обучение на
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