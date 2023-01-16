Ахметов сделал заявление по трансферу Мудрика и выделил 1 млрд гривен украинским воинам (35)

Футбол 24 2023.01.16 12:35

12:30 Ссылка скопирована Ринат Ахметов / Фото из открытых источников Президент Шахтера Ренат Ахметов решил запустить проект "Сердце "Азовстали". "Футбольный клуб Шахтер подписал окончательное соглашение с лондонским Челси - украинский футболист Михаил Мудрик продолжит свою карьеру в составе "аристократов" в самом сильном национальном чемпионате - английской Премьер- лиге. "Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают одного из друзей Путина":