Ахметов сделал заявление по трансферу Мудрика и выделил 1 млрд гривен украинским воинам (35)

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- Ахметов: Я убежден, что мы победим. И сыграем матч с Челси на Донбасс Арене в украинском Донецке : Sportarena.com 11:19
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