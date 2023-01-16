Нардеп Герасимов "забыл" задекларировать недвижимость в Испании (35)

Vesti.ua 2023.01.16 16:43

Наталия Левченко 16 января 2023, 16:12 Всего сумма незадекларированного имущества составляет 6,3 млн гривен НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату из партии ЕС Артуру Герасимову, у которого обнаружили незадекларированную недвижимость в Испании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В декларации за 2020 год депутат не указал информацию о двухэтажном жилье дуплексного типа, паркоместо в провинции Аликанте в Испании стоимостью 190