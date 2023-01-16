Нардеп Герасимов "забыл" задекларировать недвижимость в Испании (35)

- Сопредседатель фракции ЕС в Раде Герасимова подозревают в недостоверном декларировании : Парламент.UA 20:39
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- Нардепу Герасимову вышла боком вилла в Испании : Grom. 18:48
- "Выеденное из яйца дело": топ-соратник Порошенко отреагировал на подозрение НАБУ : MY.UA 18:39
- "Выеденное из яйца дело": топ-соратник Порошенко отреагировал на подозрение НАБУ : Фокус 18:35
- Нардеп Герасимов "забыл" задекларировать имение в Испании: уверяет, что подарил родителям - детали : СтопКор 18:12
- Нардеп Артур Герасимов готов судиться с НАБУ из-за обвинений по незадекларированной недвижимости в Испании : Fin.org.ua 18:04
- Один из лидеров Евросолидарности получил подозрение от НАБУ. Он ответил : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- 16:34 16.01.2023 Нардеп Герасимов об уведомлении его о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании: не сомневаюсь, что выиграю это дело в ВАКС : Интерфакс-Україна 17:31
- Нардеп Артур Герасимов готов судиться с НАБУ из-за обвинений по незадекларированной недвижимости в Испании : Укрудпром 17:13
- Нардеп Герасимов "забыл" задекларировать недвижимость в Испании : Vesti.ua 16:43
- Украинский нардеп подозревается в сокрытии имущества в Испании : Полиграф 16:40
- Нардеп из фракции Порошенко утаил недвижимость в Испании : Досье 16:22
- Народному депутату от "ЕС" объявили подозрение в недекларировании имения в Испании : Преступности.нет 16:09
- НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании. По данным СМИ, речь о Герасимове : Гордон 15:35
- НАБУ подозревает депутата от "ЕС" в недостоверном декларировании : Головне в Україні 15:35
- Нардепу от "ЕС" объявили подозрение: что произошло : GlavPost.Com 15:29
- НАБУ подозревает депутата от "ЕС" в недостоверном декларировании: не указал дом в Испании : Громадське телебачення 15:06
- 14:24 16.01.2023 Нардепу от "ЕС" Герасимову сообщили о подозрении : Петр и Мазепа 14:39
- Нардеп Герасимов получил подозрение из-за невнесения в декларацию виллы в Испании за 6,3 млн грн : Український Бізнес Ресурс 14:13
- 16.01.23 12:35 Нардеп "ЕС" Герасимов сообщено о подозрении в недостоверном декларировании : Цензор.Нет 14:02
- Нардепу от ЕС Герасимову объявили подозрение из-за незадекларированной виллы в Испании : 24 канал 14:00
- Не задекларировал виллу в Испании: НАБУ объявило подозрение топ-соратнику Порошенко : MY.UA 13:38
- Не задекларировал виллу в Испании: НАБУ объявило подозрение топ-соратнику Порошенко (видео) : Фокус 13:35
- НАБУ сообщило о подозрении нардепу от "Евросолидарности", который не задекларировал недвижимость в Испании : Страна.ua 13:31
- Нардеп Герасимов подозревается в недекларировании недвижимости в Испании : Версии.com 13:30
- Нардепу от "ЕС" объявили подозрение в махинациях с декларациями : UA.News 13:26
- Украинский нардеп подозревается в сокрытии имущества в Испании : Skelet info 13:16
- 16.01.23 12:35 Нардепу "ЕС" Герасимову сообщено о подозрении за ложь в декларации : Цензор.Нет 13:02
- Нардепу Герасимову сообщили о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании : Новое Время 13:01
- 16.01.2023 в 12:45 Нардепу от "Евросолидарности" заочно объявили о подозрении : InfoResist.org 13:00
- Нардепу от "ЕС" объявили подозрение : Українська правда 12:40
- 12:09 16.01.2023 Нардеп Герасимов подозревается в недекларировании недвижимости в Испании : Интерфакс-Україна 12:30
- Не внес в декларацию недвижимость в Испании: НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату : Судово-юридична газета 12:20
- НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении нардепу Герасимову : Слово і Діло 12:11